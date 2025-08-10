Most jött: brutális csattanás az M1-es autópályán

Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 10. 15:05
A járműveket áramtalanítani kellett.

Utoléréses baleset szenvedett két gépkocsi az M1-es autópálya 28-as kilométerénél, a Budapest felé vezető szakaszon, Zsámbék térségében - írja a Katasztrófavédelem. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

