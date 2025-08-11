Brutális erejű baleset történt: ömlik a gáz Szegeden

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután nekiment egy kisteherautó egy furgonnak és egy személykocsinak Szegeden, a Dorozsmai úton.

A kisteherautó kidöntött egy gázcsövet, amelyből szabadba áramlik a gáz. A kisteherautó sofőrjét a kisteleki hivatásos tűzoltók emelték ki járművéből, amelyet légzésvédelem mellett közelítettek meg. A szegedi hivatásos tűzoltók százméteres védőzónát jelöltek ki, és megkezdték az érintett épületek kiürítését - írja a katasztrófavédelem.