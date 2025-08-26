Most jött: óriási baleset történt az M1-esen, azonnal riasztani kellett a mentőket

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 07:44
Árokba borult egy kisbusz.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy árokba borult egy kisbusz az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hegyeshalom térségében, a 166-os kilométerszelvénynél. Mint kiderült, a jármű egy trélert is vontatott. A megosztott információk szerint a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt és a tréleren szállított személyautót is, a helyszínre mentő is érkezett. Az érintett sztrádaszakaszon két sávon halad a forgalom.

 

