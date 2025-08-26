Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
A Kossuth tér felé történt a súlyos baleset, 13 éves lány van életveszélyes állapotban - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 19:20
Nagy teljesítményű elektromos rollerrel esett el a tini. A baleset után életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
Augusztus 24-én 23 óra körül Kaposváron, a Zárda utcában több fiatalkorú közlekedett nagy teljesítményű elektromos rollerekkel a Kossuth tér irányába, amikor egyikük elesett. Társai odasiettek hozzá és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették a rollereket a Zárda közben - mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával -, majd gyalogosan visszatértek a sérülthöz. A helyszínre érkező rendőröknek pedig azt mondták, hogy épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, azonban később beismerték, hogy ők is rollerrel közlekedtek. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől.

A baleset helyszíne / Fotó: police.hu

A balesetet szenvedő 13 éves lányt - aki szintén nem rendelkezett vezetői engedéllyel és bukósisakot sem viselt - életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja - írja a police.hu.

 

 

