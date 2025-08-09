Borzalmas baleset az M4-esen: kanyarodó autós csapódott a motorosba - tucatnyian gyászolják Marcit

Az idei idényben szinte egymást érték a motorosokat ért borzalmas balesetek, melyek közül sajnálatos módon nem egy tragédiával végződött. Elég csak a Piricsén történt borzalomra gondolni, ahol egy családapa éppen felesége meglepetés születésnapja miatt pattant motorra, azonban út közben összeütközött egy, az utcából kihajtó traktorral. A többgyermekes családapa, a 42 éves B. Csaba azonnal meghalt. Most ismét végzetes baleset történt, ezúttal az M4-es autóúton.
Információink szerint a motoros éppen az M4-es autóúton haladt, amikor összeütközött egy kanyarodó autóssal. A két jármű hatalmas csattanással rohant egymásba, olyannyira, hogy a kocsi eleje szinte teljesen összeroncsolódott, míg a motoros eldőlt és járműve szinte elemeire tört.
Összeütközött egy személyautó és egy motoros csütörtök reggel az M4-es autópálya Váncsod-Gáborján csomópontjának lehajtóágánál, az M3-as autópálya felé vezető oldalán
- közölte az Útinform. A szemtanúk szerint az esethez azonnal mentőket és rendőröket hívtak, akik gyorsan lezárták az útszakaszt. A mentősök a motoroshoz rohantak, a negyven év körüli férfi ugyanis borzalmas sérüléseket szenvedett. A szemtanúk szerint a motorost hosszú időn keresztül, az út mentén próbálták újraéleszteni a mentősök, akik mindent megtettek azért, hogy visszahozzák az életbe. Sajnos az emberfeletti harc sem volt elég, hogy megmentsék: a férfi a helyszínen meghalt. Ezt az arra járó autósok is látták, akik közül többen már csak a letakart holttest szívszaggató látványára lettek figyelmesek.
A motorost vezető középkorú férfit, Mártont most emberek tucatja gyászolja, mint mondták: ők úgy sejtik, hogy nem a rutinos motorosnak számító férfi hibázott.
A rendőrség elsődleges véleménye alátámasztja az ismerősök sejtelmeit: a zsaruk szerint ugyanis a baleset akkor történt, amikor az autó balra, nagy ívben szeretett volna kanyarodni, és nem adott elsőbbséget a motorosnak.
A baleset körülményeit a rendőrség jelenleg is vizsgálja.
