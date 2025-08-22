A mentők már a helyszínen, hatalmas baleset volt az M5-ös fővárosi szakaszán

Szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M5-ös autópálya 16-os kilométerszelvényénél, a XXIII. kerület térségében, a Szeged felé vezető irányban. A baleset következtében kiszakadt a jármű futóműve. A fővárosi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon - írja a Katasztrófavédelem.