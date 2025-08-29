Nyerges vontató és személyautó karambolozott Gyál közelében az M5-ös autópályáról az M0-s autóútra vezető felhajtón.
Utoléréses baleset történt, amelynél a fővárosi hivatásos és a gyáli önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett felhajtót teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.
