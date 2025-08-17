Riasztották a mentőhelikoptert: brutális erejű baleset történt az Ady Endre úton

Rohantak a tűzoltók, miután két személyautó és egy busz ütközött össze Sárbogárdon, az Ady Endre úton.
A Bercsényi utca és a József Attila utca közötti szakaszon történt balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították az egyik gépkocsit. A buszon negyven fő utazott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
