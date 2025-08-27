Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Gyermek is megsérült: többen kirepültek a buszból, súlyos baleset történt Mátrafürednél

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 12:51
Az érintett útszakaszt teljesen lezárták.

Mátrafüred közelében, a 24-es főút 8-as kilométerénél karambolozott egy autóbusz és egy személygépkocsi.

Fotó: Facebook/Gyöngyös Tv

A baleset során összesen nyolcan sérültek meg, köztük egy gyermek. Több utas a buszból kirepült az ütközés következtében, amikor a forgalomból kivont, gyorsan hajtó elektromos személyautó nekiment a menetrend szerint közlekedő járműnek.

A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, a társhatóságok a helyszínen dolgoznak, és az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az információk szerint hárman szenvedtek komolyabb sérülést - közölte a Gyöngyös Ma.

