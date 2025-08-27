26 ember meghalt, rengeteg a sérült: szörnyű buszbaleset történt

Egy utasokat szállító busz felborult Afganisztán fővárosában szerdán. A halálos áldozatok száma már elérte a 26-ot, miközben többen is a kórházban küzdenek életükért.

A baleset helyszínén szemtanúk segítették a hatóságok munkáját. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

A baleset kora reggel történt Kabul Arghandi városrészében. A busz Dél-Afganisztánból érkezett, utasai Helmand és Kandahár tartományból származtak.

A belügyminisztérium szóvivője, Abdul Mateen Qani elmondta, hogy a balesetet a figyelmetlen vezetés okozta, és az elhunytak mellett további 27 ember is megsérült.

A baleset állítólag hajnali 3 órakor történt. Az 580-as modellű busz lesodródott az útról, majd legurult egy töltésen. A hatóságok és szemtanúk vettek részt a holttestek kiemelésében, valamint a sérültek kórházba szállításában. A túlélők közül sokan kritikus állapotban vannak.

A tragédia kevesebb mint egy héttel azután következett be, hogy a nyugati Herát tartományban egy másik baleset körülbelül 80 ember életét követelte - írta a Daily Mail.