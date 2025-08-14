„A férjemnek azt mondták, csak mandulagyulladása van – 24 órával később meghalt”

Egy fiatal édesapa tragikus halála mindössze egy nappal azután történt, hogy a háziorvos megtagadta, hogy sürgősségi osztályra küldje. A doki ragaszkodott ahhoz, hogy a férfinak csupán mandulagyulladása van. Amire kiderült, mekkorát tévedett, már túl késő volt. A 29 éves Michael Reynolds 2023. november 29-én fordult orvoshoz, miután két-három hónapja tartó köhögése mellett fájdalmas és gyulladt torkát is jelezte. Szteroid orrspray-t kapott, és mellkasröntgenre irányították, majd hazaküldték. Állapota azonban romlani kezdett, és egy másik is orvossal konzultált, akinek elmondta, hogy nem tud enni és inni, valamint úgy érzi, mintha a torka elszorulna. Magas láza volt, és egy edénybe köpte a nyálát, mert nem tudta lenyelni. Mindezek ellenére az orvos elvetette a sürgősségi ellátást, és fenntartotta a diagnózist, miszerint a férfinak mandulagyulladása van. Másnap azonban, miután átvette a gyógyszereit a patikában, Michael hirtelen összeesett. A mentősök kórházba szállították, ahol később életét vesztette.
A boncolási eredmények kimutatták, hogy a férfi szívleállást szenvedett az oxigénhiány miatt, ami akkor következett be, amikor a torka elzáródott. A 2023 decemberében tartott vizsgálat megállapította, hogy mulasztás történt, mivel a férfit nem utalták be sürgősségi ellátásra. A halottkém szerint bizonyos, hogy ha Michaelt korábban sürgősségi osztályra vitték volna, a személyzet nagyobb valószínűséggel felismeri az epiglottitis, azaz a gégefedőduzzanat tüneteit, amely végül a halálos légúti elzáródást okozta – írja a Mirror.
Szörnyű látni, ahogy Jacob az apukája nélkül nő fel, és minden egyes nap hiányzik nekünk Michael. Michael mindent jelentett számunkra, és az ő elvesztése hatalmas űrt hagyott az életünkben, amely sosem fog eltűnni. Bármit megtennénk, hogy visszahozzuk őt
– hozta nyilvánosságra néhai férje tragikus történetét Charlotte.
