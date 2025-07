Fővárosi lakástűz: horror, 12 éves fiú égett halálra

Danian Reid detektív főfelügyelő, a Met délkelet-londoni helyi nyomozócsoportjának tagja „tragikus incidensnek” nevezte a tüzet. Hozzátette, hogy továbbra is együttműködnek a Londoni Tűzoltóság nyomozóival a tűz okának megállapítása érdekében. A tűz okát még vizsgálják, de ebben a szakaszban nem feltételeznek szándékosságot. A hatóságok megértik az eset közösségre gyakorolt hatását, és a helyszínen helyi körzeti tisztek és más mentőegységek is jelen lesznek a további vizsgálatok során - írja a The Sun.

A közösség mély fájdalommal gyászolja az elhunyt gyermeket, és támogatja a családot ebben a nehéz időszakban.