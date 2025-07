Tűzgolyók is cikáztak a pusztító viharban - egy fiatal lány súlyosan megégett Vecsésen, amikor egy tűzgolyó eltalálta

Megpihentünk, valaki a kocsija miatt aggódott, én meg gondolkoztam, vajon mi lehet otthon a házzal, reménykedtem benne hogy oda nem csapott villám, vagy hogy a fák nem borultak rá. Csak reménykedni tudtam, elindulni is nagyon féltem. Amikor láttuk hogy lecsendesült a vihar, már csak szemerkél, lassan elkezdtek kimenni az emberek, én is vettem a bátorságot és úgy gondoltam hazáig szaladok. Útközben vettem észre hogy fák borultak az utakra, a járdák elárasztva vízzel, nem is lehetett látni, hogy éppen milyen térköve van. Bennem volt a félelem, hogy mi lesz ha megint villám csapódik valahova a közelembe vagy akár belém, de reszketve futottam az utcám sarkáig, ahol úgy szintén bemenekültem egy kisboltba. Ott se volt áram, még mindig reszkettem az ijedségtől. Ott is álltam körülbelül fél órát, vártam kicsit enyhüljön az eső. Majd haza futottam újból és csak akkor tudtam megnyugodni és nem kapkodni a levegőért, amikor láttam, hogy az eső már elállt és néhol kisütött a nap. A lábam eléggé fájt, éreztem, hogy be is dagadt egy kicsit. Estére már körülbelül 6 centiméter hosszúságig be is lilult.