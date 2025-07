Átverés volt? Lecsapott a hatóság, betiltották a Kalóriakirályt

A reklámok egy részét közösségi médián keresztül terjesztették, ezek jogszerűségének vizsgálata még folyamatban van Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztályán. A hatóság határozott fellépése figyelmeztetés lehet minden olyan forgalmazónak, aki kétséges hatásmechanizmusú termékeket próbál rásózni a gyanútlan vásárlókra – különösen, ha azok egészségi állapotára is hatással lehetnek. A legfrissebb kutatások szerint egyébként a koffein – azaz a kávé – is szerepet játszhat az elhízás elleni küzdelemben, míg súlyosabb esetekben orvosi javaslatra műtéti beavatkozás is szükségessé válhat.