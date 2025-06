/Tóth Nikolett: "Ha tudom, hogy ilyen komoly fájdalmak várnak rám, inkább meghalok" – megszólalt a bíróságon a Jókai utcai házomlásban lebénult balerina

Niki állandó segítségre szorul Fotó: Máté Krisztián

Nem természetes dolog, hogy egy nem akadálymentes színházat részben átalakítanak egy balettmester kedvéért. Lelkileg is borzasztóan sokat segítettek nekem azzal, hogy valamennyire értékesnek és produktívnak érezhetem magamat. Nem szokványos, hogy valaki kerekesszékben balettmesterséggel foglalkozik, hiszen bizonyos mozdulatokat a kollégáknak meg kellene mutatnom

– árulta el Nikolett.

A fiatal nő mindehhez hozzátetette, hogy a baleset miatt rengeteg seb is keletkezett a testén.

"A nőiességemben is rosszul érint, hogy a karom tele van hegekkel, illetve a betört koponyám miatt a fejemen egy részen egyáltalán nem nő haj. Ezt nem is lehet helyreállítani. Ebből adódik, hogy nem viselhetek olyan frizurát, mint amilyet szeretnék, pedig annak ellenére, hogy kerekesszékes vagyok, szeretném magamat legalább szépnek érezni" – jelentette ki Niki, aki egyébként nagyon sok gyógyszert szed.

"Hormonális változások is bekövetkeztek a testemen, ezért az arcbőröm is megváltozott és ekcémás foltok vannak rajtam. Még megfelelően sminkelni sem tudom magamat" – részletezte a balerina.

Nikolettet az is zavarja, hogy bármilyen hétköznapi tevékenység lényegesen, akár 4-5-ször több időt vesz igénybe, mint normális esetben. Tovább tart a tisztálkodás, a fogmosás, az öltözködés.

Mivel az édesanyám lát el, neki is teljesen megváltozott az élete. Mindenben hozzám kell alkalmazkodnia

– jegyezte meg a balerina, majd arról is beszélt, hogy mindezen változás mellett a fájdalmai a legdurvábbak.

"Mellkastól lefelé egyáltalán nem érzek semmit, de mivel az érző idegrendszerem is erősen sérült, nagyon erős, 10-as skálán 20-as erősségű neuropátiás fájdalmaim vannak, főleg a lábfejemben. Ezt most is érzem. Az orvosokkal próbáltunk gyógyszert keresni, de azok hatása esetleges. Ha egy olyan front jön, a pirula teljesen hatástalan. Ez is beszabályozza az életemet" – mondta a balerina, aki kénytelen kedélyjavítót is szedni. Ha ezt este kihagyja, rosszat álmodik, és az az egész másnapját meghatározza.