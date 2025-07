„Már kislányként is imádtam A kis hableányt” – Igazi sellőként visz varázslatot mások életébe Timi

Élethű, pikkely mintás uszony, kagylószerű felső és díszes, tengerkék korona: egy igazi, partra vetett sellőt láthatott az, aki a Nagytétényi Duna-parton sétált múlt hét csütörtökön. Nem véletlenül, hiszen Jávor Tímeával a folyóparton forgatott a Bors, bemutatva egy igazi sellő életét. Timi ugyanis kétségtelenül az. Bár nem a szó meseszerű értelmében, hiszen a kétgyermekes édesanya nem az óceán mélyén él, nincs Ficánka nevű hala és Sebastian nevű rákja sem, de ha valaki megpillantja őt, azonnal a mesék világába csöppen.

Timi szerint sellőként mindenki szebbnek érezheti magát a vízben Fotós: Oravecz Diána

„Sellőnek születtem, már háromévesen átúsztam a Ráckevei Dunát”

Jávor Tímeában már gyermekkora óta „sellővér” csörgedezik. Egészen pici volt még, amikor szüleivel a horvát tengerpartra utaztak. Mire a szülei kipakolták a parton a strandfelszerelést, ő már a vízben volt, pedig még épp hogy csak járni tudott.



A nagyszüleimnek volt egy nyaralója Ráckevén. Még csak hároméves lehettem, amikor édesapámmal lementünk a Duna-partra, bevitt a vízbe, mert nem volt nagy a sodrás és persze úszógumiban, de vele átúsztam a túlsó partra

– mesélt az első víz közeli élményeiről Timi, aki szerint az is lehetséges, hogy már eleve sellőnek született.

– A kedvenc állataim mindig a halak voltak és odavoltam a tündérekért is. Négyéves lehettem, amikor megjelent A kis hableány Disney adaptációja és a sellőkbe azonnal beleszerettem. Úgy éreztem ez a két kedvencemnek az ötvözete – tette hozzá Timi, akinek ahogy lenni szokott, tiniként alábbhagyott a sellőmániája, de úszni rendszeresen járt. Már édesanya volt, amikor az egyik barátnője szólt neki, hogy létezik felnőtteknek is sellőúszás.

Timi edzőuszonyát Floridában készítették, tengeri hulladékokból, a bevétel 10%-át pedig az óceánok védelmére fordítja a gyártó Fotó: Bors

Az Adriai-tengerben gyakorolt, ma már sellőúszást oktat

Timi azonnal rákeresett az interneten, hogy mit is jelent valójában az, ha valaki sellő. Ekkor talált több külföldi példát is, hogy van, akinek a munkája a hableánykodás. Eldöntötte, ő is hivatásos sellő lesz.



Azonnal vettem békatalpat és Horvátországban elkezdtem gyakorolni. Elkezdtem követni Instagramon több sellőt, akik hobbiként úsznak vagy sellőként dolgoznak, azaz oktatják a sellőúszást. Ez tetszett meg nekem a legjobban, hogy professzionálisan lehet ezt tanítani

– mesélt Timi, akinek a világ egyik legnagyobb búvárszervezete, a PADI segített abban, hogy egy külföldi oktatóval igazi sellővé váljon. Ehhez azonban először szabadtüdős búvárrá kellett válnia. Bár kopoltyúja nincs, de Timi így is képes akár 15 méter mélyre merülni, mindezt ráadásul sellőuszonyban. Ma pedig már oktatja is a sellőúszást itthon, sőt, szülinapokra is fel lehet őt kérni, hogy varázsolja el a gyerekeket.



Mindkét részét imádom a munkámnak, úgy érzem, hogy így varázslatot vihetek az emberek életébe. A szülinapokon, ahogy a kislányok örülnek, amikor meglátják, hogy „Hú, egy igazi sellő jött el a szülinapomra” az egy csodálatos érzés nekem. Sokszor eszembe jut, hogy ha az én kiskoromban lett volna ilyen, akkor én is mennyire örültem volna neki

– tette hozzá Timi, aki jelenleg 12 éves kortól tanít sellőúszást, ami szerinte ugyanolyan varázslatot visz a lányok életébe, mint a mesékben.