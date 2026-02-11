Hajszát indított a rendőrség: egy 63 éves férfit súlyosan megkéseltek

Nagyszabású rendőrségi akció indult Skóciában, miután egy 63 éves férfit súlyosan megsebesítettek egy feltételezett célzott késes támadás során, az elkövető pedig elmenekült a helyszínről.
A támadás kedden nem sokkal este 7 óra után történt a skóciai Sauchie településen, a Holton Crescent egyik gyalogútján. A sértett férfit „súlyos sérülésekkel” szállították kórházba. A rendőrség közlése szerint a gyanúsított fehér bőrű férfi, körülbelül 35-45 év közötti, mintegy 180 centiméter magas, közepes testalkatú, vöröses vagy rezes szakállal. A támadás idején sötétkék kapucnis felsőt, sötét nadrágot és fehér sportcipőt viselt. A hatóságok úgy tudják, hogy a helyszínt egy sötét színű, SUV típusú járművel hagyta el, tudta meg a Mirror.
A nyomozók tanúkat keresnek, akik láthatták az incidenst, illetve a gyanúsítottat a támadás előtt vagy után. A környéken megnövelt rendőri jelenlétre lehet számítani. Jenna Alexander nyomozó közölte: a hatóságok egy konkrét nyomozati irány mentén haladnak, és minden rendelkezésre álló erőforrást bevetnek az elkövető kézre kerítése érdekében. Arra kérte a lakosságot, hogy aki felismeri a leírást, vagy bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen.
