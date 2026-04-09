Az egész testét begipszelték az egyéves kislánynak, ám ekkor megtörtént a csoda

Egy amerikai édesanya története járta be az internetet, miután kiderült: kislánya, Coco teljesen másképp reagált egy komoly orvosi beavatkozásra, mint ahogy azt a szakemberek előre jelezték.

Egy kislány harca

Az egyedülálló anya, a Nashville-ben élő Sarah Hallas már egészen korán megérezte, hogy valami nincsen rendben, miután a kislánya még féléves sem volt, amikor felbukkantak az első aggasztó jelek: nem tudta megfelelően tartani a fejét, nehezen bírta el a súlyát, és a gerince is szemmel láthatóan görbült. Az édesanya azonnal orvoshoz fordult, ahol megfigyelést és különböző terápiákat javasoltak neki.

Az áttörés a 12 hónapos vizsgálaton érkezett: Coco ekkor a gerincferdülést kapta meg diagnózisként, ráadásul a görbület mértéke elérte a 45 fokot. Eleinte az orvosok kivártak, ám mire a kislány 18 hónapos lett, a helyzet tovább romlott, így drasztikus lépésre szánták el magukat: teljes testet borító gipszet javasoltak.

A döntés nem volt könnyű. Az anya attól félt, hogy a gipsz korlátozza majd a kislánya mozgását, mi több, hátráltatja a fejlődését, amire az orvosok is figyelmeztették. Sarah végül beleegyezett a kezelésbe, bízva abban, hogy ez segíthet elkerülni egy későbbi műtétet. Ami ezután történt, arra senki sem számított.

Coco nem, hogy nem esett vissza hanem épp ellenkezőleg: az állapota javult. Néhány nappal a gipsz felhelyezése után már jóval többet tudott lépni, mint korábban bármikor, pár héten belül pedig önállóan járkált a lakásban. Sarah szerint a ma már 19 hónapos gyermek a játszótéren is ugyanúgy mozog, mint a kortársai: mászik, felfedez, és mindenáron saját lábán akar menni.

Bár a gipsz a mindennapok során kihívást jelent, a kislányt ez egyáltalán nem tartja vissza. Édesanyja szerint Coco kitartása példaértékű, és ő maga is rengeteget tanult belőle az elmúlt időszakban.

A történet akkor vált igazán felkapottá, amikor Sarah egy spontán videót tett közzé kislányáról. A felvételen az anya a tükör előtt beszél a lányához, bátorítja és erőt ad neki. A videó több mint 1,4 millió megtekintést ért el, és azóta több százezres követőtábort épített ki.