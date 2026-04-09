Az egész testét begipszelték az egyéves kislánynak, ám ekkor megtörtént a csoda

Egy amerikai édesanya története járta be az internetet, miután kiderült: kislánya, Coco teljesen másképp reagált egy komoly orvosi beavatkozásra, mint ahogy azt a szakemberek előre jelezték.
Az egyedülálló anya, a Nashville-ben élő Sarah Hallas már egészen korán megérezte, hogy valami nincsen rendben, miután a kislánya még féléves sem volt, amikor felbukkantak az első aggasztó jelek: nem tudta megfelelően tartani a fejét, nehezen bírta el a súlyát, és a gerince is szemmel láthatóan görbült. Az édesanya azonnal orvoshoz fordult, ahol megfigyelést és különböző terápiákat javasoltak neki.
Az áttörés a 12 hónapos vizsgálaton érkezett: Coco ekkor a gerincferdülést kapta meg diagnózisként, ráadásul a görbület mértéke elérte a 45 fokot. Eleinte az orvosok kivártak, ám mire a kislány 18 hónapos lett, a helyzet tovább romlott, így drasztikus lépésre szánták el magukat: teljes testet borító gipszet javasoltak.
A döntés nem volt könnyű. Az anya attól félt, hogy a gipsz korlátozza majd a kislánya mozgását, mi több, hátráltatja a fejlődését, amire az orvosok is figyelmeztették. Sarah végül beleegyezett a kezelésbe, bízva abban, hogy ez segíthet elkerülni egy későbbi műtétet. Ami ezután történt, arra senki sem számított.
Coco nem, hogy nem esett vissza hanem épp ellenkezőleg: az állapota javult. Néhány nappal a gipsz felhelyezése után már jóval többet tudott lépni, mint korábban bármikor, pár héten belül pedig önállóan járkált a lakásban. Sarah szerint a ma már 19 hónapos gyermek a játszótéren is ugyanúgy mozog, mint a kortársai: mászik, felfedez, és mindenáron saját lábán akar menni.
Bár a gipsz a mindennapok során kihívást jelent, a kislányt ez egyáltalán nem tartja vissza. Édesanyja szerint Coco kitartása példaértékű, és ő maga is rengeteget tanult belőle az elmúlt időszakban.
A történet akkor vált igazán felkapottá, amikor Sarah egy spontán videót tett közzé kislányáról. A felvételen az anya a tükör előtt beszél a lányához, bátorítja és erőt ad neki. A videó több mint 1,4 millió megtekintést ért el, és azóta több százezres követőtábort épített ki.
Sarah úgy véli, a legmeghatóbb visszajelzések azoktól a szülőktől érkeznek, akik a történet hatására elkezdtek jobban odafigyelni a saját gyermekeikre, és időben észrevenni a figyelmeztető jeleket. Az anya egy dolgot szeretne a leginkább: hogy a lánya soha ne érezze magát korlátozottnak a diagnózisa miatt. Azt reméli, Coco egyszer majd büszkén tekint vissza arra, milyen erősen küzdött már akkor is, amikor még szavakkal ki sem tudta fejezni, min megy keresztül.
Már most megmutatja, hogy ki is ő valójában. Egy gyermek, aki a születése óta minden nehézséggel szembeszállt. Aki az egészségügyi szakemberek csekély elvárásai ellenére is teljes mértékben képes járni, cipeli a gipsz súlyát és a korlátait – méghozzá örömmel
– idézte az anya szavait a People.
