Sterilizáltatta magát a playmate: "Nem randizom olyan férfiakkal, akik gyereket szeretnének!"

Katija Cortez egy éve úgy döntött, sterilizáltatja magát. A döntés komoly volt, és egész életre kiható, azonban egy pillanatra sem bánta meg. Az immáron 30 éves escort ugyanis kiemelte: az anyaság soha nem volt számára eldöntendő kérdés, mindig is tudta, nem akar gyereket. Mi több, még olyan férfiakkal sem randizik, akiknek van. Csak házas vagy nőtlen, gyermektelen emberek jöhetnek szóba az ausztrál szépségnek.

Katija Cortez úgy döntött: sterilizáltatja magát. A playmate szerint ez volt élete egyik legjobb döntése Fotó: YouTube

Katija döntése egyáltalán nem volt hirtelen. Az escort-modell-playmate, aki magát "profi barátnőként" emlegeti, több mint tíz évnyi fogamzásgátlás után, a harmincadik születésnapja előtt határozott a végleges megoldás mellett.

Soha nem akartam gyereket. Nem volt olyan gondolat, hogy majd egyszer vagy talán később. Csakis olyan, hogy soha. Mindig is tudtam, mit akarok. Nem randizom olyan férfiakkal, akik gyereket szeretnének. Nálam ez már az első randin felmerülő kérdés

- közölte, hozzátéve: a sterilizálásához az is hozzájárult, hogy tavaly kisebb gondokat okozott nála a hormonális fogamzásgátlója. Álmatlanság, agyköd, intenzív sóvárgás, folyamatos vérzés volt jelen, ami miatt egyszerűen nem tudott normálisan működni a mindennapokban.

Sterilizáltatta magát, így akarta visszavenni a kontrollt a teste felett

Katija ezt követően végül nem csak a petevezetékek elköttetését választotta, hanem azok teljes eltávolítását, így a beavatkozás nem visszafordítható. Ezt tartotta azonban az egyetlen biztonságos megoldásnak csak. És habár a műtét után fáradt volt és görcsölt, kicsit sem bánta meg a döntését. Mi több, úgy véli, a sterilizáció nem a család vagy a nőiesség elutasításáról szólt, hanem az önrendelkezésről. Egyszerűen csak vissza akarta venni az irányítást a teste felett:

Azért osztom meg a történetem, mert a nők egészségéről és a gyermektelenséghez való jogról egyszerűen nem esik elég szó. Különösen akkor, ha egyedülálló vagy és az én iparágamban dolgozol

- idézte őt a TheSun.