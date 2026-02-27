A szülésznők azt mondták, csak pánikroham volt: két nappal később kómában volt az anyuka, miközben babája haldokolt

Amikor a most 39 éves Katie Fowler 2022 januárjában vajúdott, a szülésznők, akik csak telefonon keresztül követték az állapotát, nem vették észre a súlyos belső vérzésre utaló figyelmeztető jeleket. Ehelyett az anya tüneteit csak egy pánikrohamra fogták, és azt mondták neki, hogy maradjon otthon.

Pánikrohamra fogták az anya tünetei, majd 48 órával később elvesztette babáját. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Pánikrohamra fogták az anya tüneteit, majd 2 napig kómában volt

Katie és férje, Rob Miller végül taxival mentek a brightoni Royal Sussex Megyei Kórházba, azonban a várandós nő szívrohamot kapott, amikor az autó megállt az épület előtt. A sebészeknek drámai sürgősségi császármetszést kellett végrehajtaniuk a kórház előcsarnokában, hogy megmentsék az életét, majd kislányát, Abigail Fowler Millert várószékeken élesztették újra.

Az újdonsült édesanyát közel két nappal később ébresztették fel mesterséges kómából, és ekkor szembesült azzal, hogy babája túlélhetetlen sérüléseket szenvedett. A kis Abigail még aznap, mindössze 48 órával születés után, szülei karjaiban halt meg.

Az utolsó dolog, amire emlékszem, az az, hogy beszálltam a taxiba, hogy kórházba menjek, és azt gondoltam, hogy hazaviszem a kislányomat. Ehelyett felébresztettek, és azt mondták, hogy haldoklik. Ez volt életem legrosszabb pillanata.

- mondta Katie.

Egy vizsgálat megállapította, hogy Abigail túlélte volna a történteket, ha édesanyját korábban hívták volna be a kórházba. Katie úgy gondolja, hogy a szülészeti személyzet túlságosan is feszült ahhoz, hogy az anyákat és a babákat egyénekként kezelje.

Nem hallgatsz meg valakit, akit csak ágyszámnak tekintesz. Amikor más szülőkkel beszélek, akik átélték ezt, a személyzet egyes megjegyzéseinek kegyetlensége újra és újra felmerül. Az együttérzés hiánya súlyosbítja a bánatot.

- magyarázta.

Katie esete csak egy a sok közül, amelyet most kiemeltek az Egyesült Királyságban, miután egy Valerie Amos bárónő vezette országos szülészeti vizsgálat felvázolta, hogy miért halnak meg még mindig szükségtelenül anyák és csecsemők szülés közben. A vizsgálat hat tényezőt emelt ki, amelyek továbbra is rossz állami ellátáshoz vezetnek, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben számos korábbi vizsgálatot indítottak a szülészeti alapítványoknál történt botrányokkal kapcsolatban - írta a Mirror.