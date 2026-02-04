Azt mondák az anyának, jól van a baba: napokkal később egy gyakori vírus miatt vesztette el életét

Egy anyát az orvosok megnyugtattak, hogy lánya teljesen jól van, majd hazaküldték őket a kórházból. Azonban néhány nappal később a csecsemő gyakori vírus által kiváltott halálos szívleállást szenvedett.

Egy gyakori vírus követelte a csecsemő életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Többször is kórházba vitte lányát, de nem vették észre időben a vírust

A southamptoni Connie Manley mindössze 18 hónapos volt, amikor elhunyt, annak ellenére, hogy édesanyja, Jaqueline Manley többször is aggodalmát fejezte ki az orvosoknak.

A 30 éves édesanya rendszeresen vitte orvoshoz a kislányt légzési problémák miatt, de újra és újra közölték vele, hogy nincs ok az aggodalomra, és lánya teljesen egészséges. Az orvosok Connie nehézkes légzését a laryngomalaciának tulajdonították, amely egy gyakori állapot a csecsemőknél, amikor a hangszálak szövete befelé húzódik, ami zihálást okoz.

2024 júniusában minden megváltozott, amikor a kislány háziorvosa azt mondta, hogy alacsony az oxigénszintje. Végül kórházba szállították a csecsemőt, ahol légúti syncytial vírust (RSV) diagnosztizáltak nála, és egy háromnapos antibiotikum-kúrával hazaküldték. Mindezek ellenére állapota nem javult, így másnap ismét kórházba került. Ezután hirtelen szívmegállást kapott, és mindössze három héttel később elhunyt.

Édesanyja most rendkívül dühös, ugyanis nem kapott válaszokat, és az orvosok nem hallgatták meg aggodalmait.

Connie volt mindig az a három gyermekem közül, aki elkapott egy-egy vírust. Születésétől fogva beteg volt, de soha nem diagnosztizáltak nála semmit, az aggodalmaimat sosem vették komolyan.

- mesélte Jaqueline.

Mindig kórházba vittem, mert úgy hangzott, mintha nehezen lélegezne, de az orvosok azt mondták, hogy az oxigénszintje teljesen rendben van. Tudtam, hogy valami más történik, annyira frusztráló volt.

Az édesanya elárulta, hogy nem volt megelégedve az orvosok válaszával, miszerint lánya rendben van, és végül ez a megérzése igaznak bizonyult. Csupán 12 órát töltött otthon kislánya, miután felírták az antibiotikumot, majd ismét kórházba kellett menniük.

Nem evett, nem ivott, küzdöttem az orvosokkal, hogy lássák, milyen rosszul van, de senki sem hallgatott rám, szörnyű volt. A kórházban töltött harmadik napján kék volt és jéghideg. Tudtam, hogy nincs jól, de egy nővér azt mondta, hogy teljesen jól van. Megkértem a nővért, hogy hívjon orvost, és másodperceken belül szívrohama volt.

Connie 2024 augusztusában hunyt el. A jelentés szerint súlyos agysérülésben halt meg, amit hipoxiás szívmegállás okozott, emögött az RSV által okozott oxigénhiányos állapot állt.