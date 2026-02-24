"Otthagytam a 19 milliós munkámat, mert túl stresszes volt - most kétszer ennyit keresek fele munkával"

Amikor Martha Kilnert tanári állásából rohammentővel kórházba szállították, azt hitte, hogy anya nélkül hagyja három gyerekét. Az akkor mindössze 39 éves Martha pánikrohamokkal, mélyvénás trombózissal és számos egészségügyi problémával küzdött, amelyeket véleménye szerint mind a hektikus munkája váltott ki. De miután életre szóló döntést hozott, hogy mindent felad, otthonról dolgozva elindította saját vállalkozását , és most többet keres, miközben kevesebbet dolgozik.
Miután 19 évig általános iskolai tanárként dolgozott, a 3. osztályos tanárnő küzdeni kezdett a heti 60 órás munkaidővel és a nagy munkaterheléssel. 2019-ben pánikrohamot kapott az iskolában, és kórházba szállították.
A londoni Martha a The Sunnak elmondta: „Számos vizsgálatot elvégeztek nálam, de nem találtak semmi bajt, ezért visszamentem dolgozni. Azt hittem, én vagyok a hibás – szülési szabadságról tértem vissza egy új iskolába és azt hittem, csak bele kell rázódnom a munkába és minden rendben lesz.”
Martha egészségi állapota azonban tovább romlott, miután a napi rutinja, miszerint reggel 7-kor indult dolgozni, és csak este 6-kor, vagy később tért haza, megtette a hatását. Miután hosszasan ült az íróasztalánál, mélyvénás trombózist (DVT) diagnosztizáltak nála, hullani kezdett a haja, fülzúgása, magas koleszterinszintje és magas vérnyomása volt. Azzal is küzdött, hogy alig látta a saját három gyermekét, akik most 14, 13 és 11 évesek.
Aztán kitört a Covid-19 világjárvány, és Martha további két évig dolgozott. Az, hogy a 2020-as Covid miatti lezárások alatt távoktatásban tanította a harmadik évfolyamát, végre megadta Marthának a szükséges lökést ahhoz, hogy felmondjon évi 45 000 fontot (19,5 millió forint) kereső tanári állásából.
„Rájöttem, hogy sokkal jobban szeretek otthonról, számítógépen, kis csoportban tanítani. Amikor végeztem, otthon voltam – ki tudtam mosni egy adag ruhát, kimozdulni sétálni, és minden sokkal könnyebbnek tűnt.”
Marketingesként helyezkedett el az iskolájában, de ott nagyon keveset keresett. Azután tech cégeknél vállalt operatív munkákat, valamint megpróbálta a horgolási hobbiját is pénzzé tenni. Végül 2023-ra nem volt állása, mert minden cégnél beleesett a létszámleépítésbe. Nem volt megtakarításuk a férjével. 35 állásra jelentkezett, de sehonnan sem hívták vissza.
Mivel a számlák egyre csak gyűltek, egy barátja azt javasolta Marthának, hogy legyen virtuális asszisztens, vagyis VA. A virtuális asszisztens segít az ügyfeleknek – akik jellemzően vállalkozók – időpontjaik kezelésében, de magában foglalhatja a közösségi médiában való részvételt, weboldalkészítést és -karbantartást, adminisztrációt, kutatást és bármi mást is – mindezt otthonról. A VA ügyfelei általában óránként fizetnek, havi óracsomagot foglalva le, amelyben a szükséges feladatokat el kell végezniük.
Miután kiírta a Facebookra, hogy ezzel próbálkozik, egy korábbi megbízója azonnal adott neki munkát. Így Martha megalapította a saját VA vállalkozását. Hat héten belül teljesen betáblázták. Mindent csinált a beérkező levelek és naptárak kezelésétől kezdve a közösségi médián és weboldalakon, a dokumentumok korrektúrázásán és szerkesztésén át az adatbevitelig és az ügyfélszolgálatig.
Martha virtuális asszisztensi vállalkozása annyira sikeressé vált, hogy azóta más virtuális asszisztenseket kénytelen felvenni, mivel most már több ügyfele van, mint amennyit egyedül el tud látni. Tavaly Martha 52 000 fontot (22,5 millió forint) keresett, és heti 25 órát dolgozott.
