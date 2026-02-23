Egy angyallal több lett az égben: az egész iskola gyászolja a rákban elhunyt kétgyermekes tanárnőt

Egy inspiráló belfasti anyukára halála után „kedvességéért és rendíthetetlen szelleméért” fognak emlékezni. A tanárnő Sara McKenzie-nél 33 éves korában diagnosztizáltak mellrákot, miután megszületett legkisebb gyermeke, Willow.

A tanárnő családja körében

A tanárnő sokáig harcolt a rákkal

Kilenc hónapnyi műtét és kezelés után mindent rendben találtak, de 2022 márciusában a vizsgálatok megerősítették, hogy a negyedik stádiumú mellrák átterjedt a csontjaira és a gerincére is. Sara bátran beszélt a gyógyíthatatlan rákkal vívott küzdelméről, hogy felhívja a figyelmet a problémára, és elérje azokat, akik hasonló dolgokon mennek keresztül, mint a családja.

2024-ben osztotta meg történetét a Belfast Live-nak, amikor összeállította bakancslistáját, amely tele volt emlékekkel, amelyeket férjével, Ross-szal és gyermekeikkel, Noah-val és Willow-val együtt alkothat és élvezhet.

A gyászhirdetésében ez áll: „Békében hunyt el este 10 órakor az Észak-Írországi Hospice-ban, szerető családja körében. Peter és Jennifer szeretett lánya, Ross szeretett felesége, Noah és Willow odaadó anyukája, Connor, Suzie és Gillian szerető nővére, valamint Ken és Shirley dédelgetett menye.”

A bangori Rathmore Általános Iskola megható tisztelgéssel emlékezett meg Sararól, aki az elmúlt öt évben az iskolában dolgozott. Azt mondták, hogy „nagyon fog hiányozni” a tanároknak, a diákoknak és a tágabb iskolai közösségnek is.

Egy bejegyzésben ez állt: „Mély fájdalommal közöljük barátunk, kollégánk, tanárunk és az 1. fokozatú iskola vezetője, Sara McKenzie asszony szomorú halálhírét. Sara családja engedélyt adott nekünk, hogy megosszuk, Sara évekig rákkal küzdött, és békésen, családja körében hunyt el".

„Sara az elmúlt 5 évben, egészen a tavalyi félévben bekövetkezett rossz egészségi állapota miatti nyugdíjba vonulásáig értékes tagja volt tanári és vezetői csapatainknak. Ereje, kedvessége és rendíthetetlen szelleme mindannyiunkra hatással volt, és nagyon fog hiányozni a tanári karnak, a diákoknak és a szülőknek.”

„Gondolataink Sara férjével, Ross-szal és kisgyermekeivel, Noah-val és Willow-val, valamint szüleivel, testvéreivel, tágabb családjával és barátaival vannak ebben a nehéz időszakban. Mindannyian őszinte részvétünket, imáinkat és szeretetünket küldjük nekik.”