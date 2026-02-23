Egy angyallal több lett az égben: az egész iskola gyászolja a rákban elhunyt kétgyermekes tanárnőt

Egy inspiráló belfasti anyukára halála után „kedvességéért és rendíthetetlen szelleméért” fognak emlékezni. A tanárnő Sara McKenzie-nél 33 éves korában diagnosztizáltak mellrákot, miután megszületett legkisebb gyermeke, Willow.
Kilenc hónapnyi műtét és kezelés után mindent rendben találtak, de 2022 márciusában a vizsgálatok megerősítették, hogy a negyedik stádiumú mellrák átterjedt a csontjaira és a gerincére is. Sara bátran beszélt a gyógyíthatatlan rákkal vívott küzdelméről, hogy felhívja a figyelmet a problémára, és elérje azokat, akik hasonló dolgokon mennek keresztül, mint a családja.
2024-ben osztotta meg történetét a Belfast Live-nak, amikor összeállította bakancslistáját, amely tele volt emlékekkel, amelyeket férjével, Ross-szal és gyermekeikkel, Noah-val és Willow-val együtt alkothat és élvezhet.
A gyászhirdetésében ez áll: „Békében hunyt el este 10 órakor az Észak-Írországi Hospice-ban, szerető családja körében. Peter és Jennifer szeretett lánya, Ross szeretett felesége, Noah és Willow odaadó anyukája, Connor, Suzie és Gillian szerető nővére, valamint Ken és Shirley dédelgetett menye.”
A bangori Rathmore Általános Iskola megható tisztelgéssel emlékezett meg Sararól, aki az elmúlt öt évben az iskolában dolgozott. Azt mondták, hogy „nagyon fog hiányozni” a tanároknak, a diákoknak és a tágabb iskolai közösségnek is.
Egy bejegyzésben ez állt: „Mély fájdalommal közöljük barátunk, kollégánk, tanárunk és az 1. fokozatú iskola vezetője, Sara McKenzie asszony szomorú halálhírét. Sara családja engedélyt adott nekünk, hogy megosszuk, Sara évekig rákkal küzdött, és békésen, családja körében hunyt el".
„Sara az elmúlt 5 évben, egészen a tavalyi félévben bekövetkezett rossz egészségi állapota miatti nyugdíjba vonulásáig értékes tagja volt tanári és vezetői csapatainknak. Ereje, kedvessége és rendíthetetlen szelleme mindannyiunkra hatással volt, és nagyon fog hiányozni a tanári karnak, a diákoknak és a szülőknek.”
„Gondolataink Sara férjével, Ross-szal és kisgyermekeivel, Noah-val és Willow-val, valamint szüleivel, testvéreivel, tágabb családjával és barátaival vannak ebben a nehéz időszakban. Mindannyian őszinte részvétünket, imáinkat és szeretetünket küldjük nekik.”
Az iskola megnyitott egy „Az élet ünnepe” című könyvet, hogy a szülők és a barátok megoszthassák McKenzie asszonyról szóló szép emlékeiket, és továbbadhassák azokat a családjának.
A Moneyrea Általános Iskola és Óvoda is csatlakozott a megemlékezéshez. Azt mondták: „Mély fájdalommal osztozunk Sara McKenzie halálában.
„Nemrégiben Sara családtagjai, a szülők az iskolából, volt tanulói és iskolai közösségünk összegyűltek, hogy adományokat gyűjtsenek az Action Cancer számára a tiszteletére – ez egy szívből jövő tisztelgés Sara mély szeretete előtt.”
„A Moneyrea munkatársai, az igazgatótanácsunk, a szülők és a szülői munkaközösség gondolatai és imái Sara férjéért, Rossért és a gyerekekért, valamint Sara testvéreiért, Suzie-ért (a szülői munkaközösség pénztárosa), Connorért, Gillianért és a lányokért szállnak.”
Amikor két évvel ezelőtt a Belfast Live-nak nyilatkozott, Sara azt mondta, mindent meg akar tenni a mellrákkal kapcsolatos tudatosság növelése érdekében, és azzal, hogy megosztotta történetét, maradandó örökséget hagyott mindazokra, akik ismerték őt és ismerték a történetét.
Azt mondta: „Soha nem gondolod, hogy te leszel az. De a rákot nem érdekli, hogy ki vagy, hány éves vagy, és az sem, hogy milyen az egészségi állapotod. Az üzenetem az lenne, hogy legyünk tudatosak a testünkkel kapcsolatban. Ha a legkisebb aggályunk is van, vizsgáltassuk ki. Ne legyintsünk rá, még akkor sem, ha úgy gondoljuk, hogy valami apróságról vagy lényegtelenről van szó, kérjük, vizsgáltassuk ki.”
