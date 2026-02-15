Az utolsó ultrahangot végezték a kismamán – majd hirtelen rémisztő csend lett a szobában

Rutinvizsgálatnak indult, mégis örökre megváltoztatta egy édesanya életét. Az ausztrál Ashleigh Rousseaux 2014-ben várta második gyermekét, egy kisfiút, akit Dominicnek nevezett el. A 39. terhességi héten érkezett meg a végső ultrahangvizsgálatra, amikor az orvosi rendelőre váratlanul néma csend telepedett.

Egy szívszorító, utolsó ultrahang

A vizsgálat során derült ki, hogy a babának nincs szívhangja.

Nem is emlékszem, hogy az orvos kimondta volna a szavakat

– idézte fel később.

Azonnal tudtam, mi történt.

Korábban az orvosok ugyan szívfejlődési rendellenességet állapítottak meg a magzatnál, de az egészségügyi csapat óvatos optimizmussal tekintett a szülés elé. Rousseaux azonban semmilyen módon nem volt felkészülve arra, ami azon a napon történt. Elmondása szerint szinte robotpilóta üzemmódban működött: még a recepción is megpróbált fizetni, miközben a személyzet inkább kikísérte az épületből.

Az utcára érve azonnal felhívta férjét.

Életem legszörnyűbb pillanata volt, amikor közölnöm kellett vele, hogy a babája meghalt. Aznap volt az első napja az új munkahelyén – nem is jöhetett volna rosszabbkor.

Rousseaux-t egy közeli kórházba irányították, ahol további vizsgálatok megerősítették Dominic halálát. Másnap hajnalban, helyi idő szerint 3:49-kor világra kellett hoznia az elhunyt magzatot. A gyermek temetését egy héttel később, az eredeti kiírt szülési dátum napján tartották. Az édesanya később arról beszélt, hogy bár a fia már nem élt, benne mégis ott volt az erős késztetés, hogy gondoskodjon róla. Egy korábban vásárolt, elszakadt rugdalózót kézzel varrt meg a temetés előtt.

Úgy éreztem, minden szülői lehetőségem eltűnt, de abban a pillanatban ez volt az, amit megtehettem érte...

Azóta Rousseaux a Red Noses nevű nonprofit szervezetnél dolgozik, amely a gyermekvesztést átélt családokat támogatja és a hirtelen csecsemőhalál megelőzéséért küzd. Férjével tudatosan őrzik Dominic emlékét: nyíltan beszélnek róla gyermekeiknek és a környezetüknek is, derül ki a People cikkéből.

Sokan azt hiszik, a gyász egyenes vonalú folyamat, de valójában hullámokban érkezik

– mondta.