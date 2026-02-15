Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az utolsó ultrahangot végezték a kismamán – majd hirtelen rémisztő csend lett a szobában

kisbaba
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 21:45
tragédiahalál
Sokkot kapott az anya. Az ultrahang rettenetes dolgot árult el.

Rutinvizsgálatnak indult, mégis örökre megváltoztatta egy édesanya életét. Az ausztrál Ashleigh Rousseaux 2014-ben várta második gyermekét, egy kisfiút, akit Dominicnek nevezett el. A 39. terhességi héten érkezett meg a végső ultrahangvizsgálatra, amikor az orvosi rendelőre váratlanul néma csend telepedett.

Az orvos ultrahangoz egy lányt, aki vesebetegséggel küzd.
Az ultrahang tragikusan végződött (Képünk illusztráció)
Fotó: elCASANELLES /  GettyImages

Egy szívszorító, utolsó ultrahang

A vizsgálat során derült ki, hogy a babának nincs szívhangja.

 Nem is emlékszem, hogy az orvos kimondta volna a szavakat

 – idézte fel később. 

Azonnal tudtam, mi történt.

Korábban az orvosok ugyan szívfejlődési rendellenességet állapítottak meg a magzatnál, de az egészségügyi csapat óvatos optimizmussal tekintett a szülés elé. Rousseaux azonban semmilyen módon nem volt felkészülve arra, ami azon a napon történt. Elmondása szerint szinte robotpilóta üzemmódban működött: még a recepción is megpróbált fizetni, miközben a személyzet inkább kikísérte az épületből.

Az utcára érve azonnal felhívta férjét. 

Életem legszörnyűbb pillanata volt, amikor közölnöm kellett vele, hogy a babája meghalt. Aznap volt az első napja az új munkahelyén – nem is jöhetett volna rosszabbkor.

Rousseaux-t egy közeli kórházba irányították, ahol további vizsgálatok megerősítették Dominic halálát. Másnap hajnalban, helyi idő szerint 3:49-kor világra kellett hoznia az elhunyt magzatot. A gyermek temetését egy héttel később, az eredeti kiírt szülési dátum napján tartották. Az édesanya később arról beszélt, hogy bár a fia már nem élt, benne mégis ott volt az erős késztetés, hogy gondoskodjon róla. Egy korábban vásárolt, elszakadt rugdalózót kézzel varrt meg a temetés előtt. 

Úgy éreztem, minden szülői lehetőségem eltűnt, de abban a pillanatban ez volt az, amit megtehettem érte...

Azóta Rousseaux a Red Noses nevű nonprofit szervezetnél dolgozik, amely a gyermekvesztést átélt családokat támogatja és a hirtelen csecsemőhalál megelőzéséért küzd. Férjével tudatosan őrzik Dominic emlékét: nyíltan beszélnek róla gyermekeiknek és a környezetüknek is, derül ki a People cikkéből.

Sokan azt hiszik, a gyász egyenes vonalú folyamat, de valójában hullámokban érkezik

 – mondta.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu