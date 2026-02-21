Milyen anya az ilyen? A taxiban hagyta a gyerekeit, hogy vásárolgasson a plázában

Egy floridai anyát letartóztattak, miután azzal vádolták, hogy 3 és 4 éves gyerekeit órákra magára hagyta egy taxisofőrrel, miközben egy közeli plázában vásárolt.

Órákon át várt a taxisofőr, végül a rendőrök találták meg az anyát. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

2 órán át várt a taxisofőr az anyára

Emily Sabogalt a floridai Sunrise városában tartóztatták le, miután a rendőrség kiérkezett az Uber-sofőr segélyhívására február 13-án. A nőt egy rendbeli gyermek elhanyagolásával és két rendbeli gyermek elhagyásával vádolták meg.

A kiérkező tiszt testkamerás felvételéből kiderült, hogy a sofőr már több mint 2 órája várt az édesanyára. A rendőrség szerint a gyerekek már szomjasak és éhesek voltak, de jókedvüket ez nem befolyásolta.

A felvételen az Uber-sofőr elárulta a rendőröknek, hogy szerinte a 32 éves Sabogal ittasan szállt be a járműbe, és egy pohár rumszagú folyadékot vitt magával, mikor kiszállt. Miközben utaztak, a nő többször is közölte vele, hogy forduljon meg, illetve térjen le a GPS által jelölt útvonalról, vagy csak mondja le a fuvart plusz pénzért. Végül Sabogal elvette a sofőr telefonját, lemondta a fuvart, majd adott neki 10 dollárt (3200 forintot), és azt mondta, csak 3 percig lesz távol, mielőtt kiszállt az autóból és eltűnt.

A rendőröknek nem kellett sok, hogy megtalálják az édesanyát, aki kérdéseikre válaszolva azt állította, hogy helyzete egy kicsit komplikált. Az egyik tiszt ezután felhívta a figyelmét arra, hogy elsőként a gyerekei biztonságát kellene szem előtt tartania, akik már két órája egy idegennel vannak.

A gyermekeim abszolút, száz százalékig, ó, Istenem, figyelj, én nem vagyok bűnöző. Nem tudom, mi történik most

- mondta zavarodottan az édesanya.

Sabogal ekkor azt állította, hogy lemerült telefonja, és fogalma sincs arról, hogy mi történik.

A nyomozás megállapította, hogy az édesanya egy helyi étteremben járt gyermekeivel, ahol több alkoholos italt is fogyasztott. Február 15-én jelent meg a bíróság előtt, majd egy 1500 dolláros (484 500 forintos) óvadék letétbe helyezése után szabadon engedték - írta a People.