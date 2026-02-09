Megszakad a szív: agyvérzést kapott az óvodában egy 4 éves kislány

Felfoghatatlan, tragikus eset történt egy óvodában, miután sztrókot kapott ott egy négyéves kislány. A kis Isla Parrott január 22-én lett rosszul az óvodában, ami miatt sajnos beszéd- és mozgásképtelenné vált. Jelenleg intenzív kezelés alatt áll, amely során gyulladáscsökkentőket kap. Kiderült, hogy az ovis egy benne lappangó bárányhimlő-vírus miatt kapott agyvérzést.

Óvodában kapott sztrókot a négyéves. Fotó: GoFundMe

Isla vírusa összefüggésbe hozható gyermekkori vaszkulopátiával, vagyis az ereket érintő rendellenességekkel. Édesanyját, Kitty-Mae Kinget és édesapját, Dan Parrottot teljesen sokkolták a történtek. Nagynénje, Maddie így nyilatkozott a történtekről:

Az első reakcióm az volt: négyéves, mit jelent az, hogy sztrókot kapott? Egyikünk sem tudja igazán felfogni. Még mindig sokkos állapotban vagyok, és rettenetesen megvisel az egész. Ez volt életem messze legrosszabb hete. Szívszorító látni, ahogy egy korábban élettel teli, folyamatosan mozgásban lévő gyermek hirtelen ennyit veszít önmagából. Islának ez rendkívül megterhelő. Mindannyian nagyon büszkék vagyunk rá, mert hihetetlenül bátor.

Az agyvérzés Isla testének jobb oldalát érintette, különösen a jobb kezének mozgása és ereje lett korlátozott. Bár még bizonytalanul és nagyon kimerülten, de már újra elkezdett járni, ugyanakkor a kezelések miatt gyakran hányingere van. A család szerint a felépülés hosszú folyamat lesz. Állandó ápolása miatt azonban szülei nem tudnak dolgozni, hiszen gondoskodni kell még Isla két másik testvéréről, a nyolcéves Aváról és az egyével Rayáról is. Ezért pedig Maddie adománygyűjtésbe kezdett számukra.

Az élet néha nagyon nehéz és igazságtalan. Nem számítottunk ennyi adományra, és megható látni, hogy ennyi ember támogat valakit, akit nem is ismer. A gyermekkori sztrók ritka, a családok számára elérhető segítség pedig rendkívül korlátozott, így a költségek ijesztően gyorsan felhalmozódhatnak

- közölte azok után, hogy közel 7 ezer font, kb. 2 millió forint gyűlt össze Isla családja számára mindössze pár nap alatt, írja a DailyStar.