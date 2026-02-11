„Feladtam a mormon életet, hogy szexmunkás legyek”

Szexmunkásként keresi a kenyerét egy erősen vallásos családból származó fiatal lány, aki már tinédzser korában meg akarta tagadni a mormon hitet. Az élete úgy tűnt, hogy romokban hever, de szépen lassan kilábalt belőle, és mára az OnlyFans egyik legtöbbet kereső tagjának számít.

A mormonnak nevelt Kit ma már szexmunkásként keresi a betevőt Fotó: YouTube

Mormonból szexmunkás: nem mindennapi életút

A kaliforniai, 27 éves Kit Barrus szigorú mormon családba született. Gyerekkorában hetente körülbelül 20 órát töltött a templomban – ami egy részmunkaidős állásnak felel meg –, de már fiatal korában is megkérdőjelezte a vallást és annak értékeit. Kit mai élete azonban felismerhetetlenül különbözik attól a vallásos otthontól, ahol felnőtt. Most szexmunkás, és az OnlyFans egyik legjobban kereső tagja, havonta 335 000 dollárt (106 millió forintot) keres azzal, hogy korhatáros jeleneteket forgat férfiakkal és nőkkel egyaránt.

Kit már 8 évesen megkezdte a lázadást, amikor közölte, ő nem akar megkeresztelkedni, mert, mind mondja, a keresztelkedésnek választásnak kellene lennie, em pedig kötelességnek.

Apám nem tudta elfogadni, azt mondta, hogy ez hatalmas szégyent hozna a családunkra, így hónapokig tartó nyomás után végül engedtem

– mesélte, majd felidézett egy igen kellemetlen pillanatot jó pár évvel későbbről. Ez egy „születésnapi interjú” volt, amelyen minden gyermeknek át kell esnie.

A gyülekezet vezetője behívat az irodájába, és nagyon kényelmetlen kérdéseket tesz fel. Ott ülsz egy zárt szobában egy 60 éves férfival, aki megkérdezi, hogy maszturbálsz-e. Szörnyű

– emlékezett vissza Kit a kellemetlen beszélgetésre.

Körülbelül ebben az időben romlott meg a kapcsolata a szüleivel. 14 évesen rábukkant az interneten a pornóra, amely megtetszett neki, 15 évesen elvesztette szüzességét egy keresztény barátjával, és nem akart mást, mint normális tinédzser lenni. Mindez mindent felborított, a szülei a nagyszüleihez költöztették Idahóba. Itt könnyebb volt az élete, annak ellenére, hogy saját magának kellett megvennie az ételt és a ruhákat, ezért a Taco Bellben dolgozott, hogy fedezze a költségeit. Nagymamája azzal fenyegette, hogy kidobja, amikor rájött, hogy Kit nem fizet tizedet – ez egy parancsolat, amely szerint a tagoknak jövedelmük 10%-át a templomnak kell adniuk.