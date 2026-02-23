„Ez egy áldás volt, egy csoda” – életmentő szervadományt kapott a nagyapa saját unokájától

Egy virginiai nagyapa egy életet megváltoztató ajándékot kapott unokájától, még pedig egy új májat. A szervadomány életmentőnek számított nála, miután neve évekig a transzplantációs listán szerepelt.

Unokája szervadománya mentette meg a férfi életét (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Évekig várt az életmentő szervadományra a férfi

A virginiai Powhatan kisvárosában élő Brian Walls-nál több mint két évvel ezelőtt diagnosztizáltak NASH-t, az az a nem alkoholos zsírmájt.

Elkezdtem lebetegedni… Az orvosok nem igazán tudták kitalálni, mi történik velem

- emlékezett vissza.

Felkerültem a transzplantációs listára. Pár évig rajta voltam, és semmi sem lett igazán belőle.

A férfit végül rendkívül súlyos állapotban szállították kórházba. Szerencsére körülbelül ugyanebben az időben tudta meg, hogy 25 éves unokája, Makaela Hayes tökéletes donor lenne számára.

A máj az emberi test azon kevés szervei közé tartozik, amelyek képesek regenerálódni. Ezért Hayes képes volt saját májának csak egy részét odaadományozni nagyapjának, miközben mindkettőjük szerve heteken belül visszanőt teljes méretűre és működőképes lett.

Ez egy áldás volt, egy csoda, valami, amire senki sem számíthatott volna

- mondta Hayes.

2025. december 23-án az unoka májának egy részét nagyapjának adományozta, ami szinte azonnali változást hozott Walls életében. A sikeres beavatkozás után pedig most arra biztat másokat, hogy nézzenek utána, alkalmasak-e élő donornak.

Sosem tudhatod, mikor van valakinek szüksége rá, és nem kaphat transzplantációt, legyen az máj-, vese- vagy bármi más.

Hayes a maga részéről azt mondta, hogy a nagyapja életének megmentésében nyújtott segítsége még jelentőségteljesebb, tekintve, hogy majdnem pontosan egy évvel a máj adományozása előtt elveszített egy férfit, akit második apjának tekintett, rákban - írta a People.