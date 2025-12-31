Felajánlotta az elhunyt fia szívét az édesanya: könnyfakasztó, mi történt tíz évvel később

Megható találkozásra került sor idén karácsonykor. A walesi Cardiffből származó ügyvéd, Anna Bates a férjét, Stuartot, és a kisfiát, Frasert, egy tragikus baleset következtében vesztette el, miután egy figyelmetlen sofőr elgázolta őket. Az orvosok a kórházban azt közölték a nővel, Fraser nem fogja túlélni a történteket, majd ezután alig néhány órával Anna arra a szívszorító döntésre jutott, eladományozza az elhunyt kisfia szerveit.

Az elhunyt fia szíve mentette meg egy másik gyermek életét (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Tíz év után találkozott a fiúval, akit az elhunyt gyermeke szíve mentett meg

Az anya akkor talán még nem is sejtette, hogy ezzel a döntésével csakhamar egy másik gyerek életét sikerül megmenteni, és akit a donorszív a mai napig életben tart. A ma már tízéves Roman újszülöttkori dilatatív kardiomiopátiával, egy súlyos szívbetegséggel született, az orvosok pedig már attól tartottak, belehal, ha nem kap egy új szervet. Az édesanyja, Zoe elmondása szerint tíz hónap gyötrelmes várakozáson mentek keresztül, míg végül megkapták a telefonhívást arról, hogy sikerült donorszervet találni.

A 48 éves Anna idén karácsonykor találkozott a fiúval, akit boldogan ölelt magához.

Egyszerűen lenyűgöző, hogy a fiam, Fraser, ilyen nagy változást eredményezett azáltal, hogy eladományozták a szerveit

- mondta el az ügyvédként dolgozó nő.

Fraser szíve ezelőtt tíz évvel, 2015 decemberében, nem sokkal Roman születése után került átültetésre, miután a fiú és édesapja, a 43 Stuart, életét vesztette, amikor egy 22 éves sofőr, Joshua Staples elgázolta őket. A férfi később vétkesnek vallotta magát gondatlan vezetésben, és 16 hónap börtönre ítélték.

A kétgyermekes Anna elmondása szerint a férje és a fia halála a legrosszabb rémálommal ért fel, amelyet csak el lehet képzelni, és ami ennyi év után sem érződik valóságosnak. A nő Fraser emlékére hozott létre egy jótékonysági szervezetet, mialatt igyekszik felhívni a figyelmet a szervadományozás fontosságára.

Wales volt az első olyan brit ország, amely 2015. december 1-jén elfogadta azt a törvényt, amely feltételezi, valaki hozzájárul a szerveinek eladományozásához a halálakor, kivéve, ha ő vagy a családja másként nyilatkozik erről. A szervdonorok hozzájárulási aránya körülbelül 15 százalékkal nőtt a törvény bevezetésének első három évében, ám tavaly az elmúlt három évtized legalacsonyabb szintjére esett vissza.

Anna elmondta, nem számított arra, hogy engedélyt kérnek tőle a szervadományozáshoz, mivel úgy gondolta, a törvény értelmében erre nincs szükség, azonban a családoknak így is beleegyezésüket kell adniuk hozzá.

Az egyik pillanatban még egy négyfős, gyönyörű családod van, a következőben pedig felteszik neked a kérdést a szervadományozásról. Ez egy nehéz és tabu téma, amire sokan nem is akarnak gondolni, de nagyon fontos. Az olyan gyerekeket, mint amilyen Roman, ennek köszönhetően mentették meg, és még nagyon sok életet meg kell menteniük

- emelte ki Anna, a Mirror beszámolója szerint.