Négy hátborzongató jóslattal állt elő Nostradamus, amelyek idén valóra is válhatnak

A francia látnok, Nostradamus rengeteg jóslattal állt elő élete során, és úgy tűnik van négy, ami még idén valóra válhat. Ezek közül némelyiket könnyen értelmezni lehet, de van olyan köztük, aminek valódi üzenete egyelőre rejtély.

Négy hátborzongató jóslata van Nostradamusnak erre az évre. (Képünk illusztráció) Fotó: Bridgeman Images via AFP / AFP

A 16. századi próféta számos rémisztő eseményt látott előre, amelyek előttünk fognak lezajlani, és mindet rejtélyes négysoros mondatokban fogalmazta meg, amelyek körül némelyik pontos jelentése máig rejtély. Sok jóslat megjelent 1555-ös remekművében, A próféciákban, amely nem kevesebb, mint 942 négysoros mondatot tartalmaz.

Íme Nostradamus négy baljós látomása

Hét hónap, nagy háború

Hét hónap nagy háború, emberek haltak meg a gonoszság miatt/ Rouen, Evreux a király nem fog elbukni.

- írta egyik jóslatában a látnok.

Ezt a látomást könnyű az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktushoz kötni, sőt egyesek szerint Nostradamus korábban már megjósolt egy háborút a következő mondattal: "Két városon belül olyan csapások lesznek, amilyeneket még soha nem láttak." Ez állítólag azokra az atombombákra utal, amelyeket az Egyesült Államok dobott a japán Hirosima és Nagaszaki városaira a második világháború végén.

Egy hatalmas méhraj

Nostradamus bizarrabb jóslatai között szerepel egy, amelynek jelentése még most is rejtély.

A méhek nagy raja felkel az éjszakai lesből.

Egyesek úgy vélik, hogy ez jövőre történhet meg, mivel a részlet a 26-os számnak felel meg. Mindezek ellenére továbbra sem világos, hogy mit szimbolizálhatnak a méhek, mivel valószínűtlennek tűnik, hogy egy hatalmas méhraj valódi kárt okozna.

Hírességet csap le egy villámcsapás

A nagy embert nappal villámcsapás sújtja le.

- írta a I. század 26. versében a látnok.

Ez a nagy alak bárkit jelenthetne a monarchiából, egy világvezetőt vagy egy híres személyt is. Azonban az nyilvánvaló, hogy egy neves személyt a nappali órákban villámcsapás fogja érni.

Svájcot vér fogja elönteni

Ez a jóslat hátborzongató, és egy konkrét mai helyszínhez köthető.

A város által tanúsított kegy miatt… a Ticino vérben fog úszni...

Svájc festői, olasz nyelvű kantonja hátborzongató előrejelzéssel néz szembe. A vér tömeges áldozatot követelő eseményt, a régiót elsöprő betegséget vagy valamilyen természeti katasztrófát jelképezhet.