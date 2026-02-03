Kihunyt egy csillag: "Minden este megfogta a gyerekek arcát és elmondta nekik, mennyire szereti őket"

Szörnyű tragédia! Háromgyerekes édesapa vesztette életét egy balesetben, miközben barátaival szánkózott Dél-Karolinában. Christopher O’Quinn január 31-én hunyt el Abbeville megyében. Az édesapa halálát "tompa tárgy okozta fejsérülés" okozta – közölte a PEOPLE.

A baleset Abbeville megyében történt. Christopher felesége úgy fogalmazott férjéről, hogy rendkívül odaadó apa volt és szerető férj. "Egy volt a millióból."

Háromgyermekes édesapa vesztette életét szánkózás közben

Christopher O’Quinn barátaival és családjával szánkózott a téli viharban, amikor a baleset bekövetkezett. A gyászjelentés szerint az apa 36 éves volt. A megyei halottkém, Brad Evans Christopher O’Quinn a halálát balesetnek minősítette és őszinte részvétét fejezte ki a családnak.

A beszámolók szerint Christopher szánkóját egy terepjáró húzta a baleset idején.

Emellett az is kiderült, hogy a férfi felesége, Jordan O’Quinn is vele szánkózott, amikor a baleset történt.

A szánkója nekiütközött egy másik UTV-nek

– mondta Brad Evans.

Az apa tragikus halálát tompa tárggyal okozott fejsérülés okozta és a helyszínen halottnak nyilvánították.

Később kiderült, hogy többen is megsérültek. A baleset idején egy másik felnőttet is kórházba kellett szállítani, aki Christopherrel együtt a szánkón volt. Az állapotáról jelenleg nincs információ.

A gyászoló feleség elárulta, hogy 16 éves korában ismerkedett meg Christopherrel.

A lelke minden porcikájával szeretett engem

– mondta megtörten.

Odaadó, törődő apa volt

– folytatta.

Minden este megfogta a gyermekek arcát és elmondta nekik, mennyire szereti őket és mennyire büszke rájuk

Hozzátette, hogy Christopher mindenkit teljes erőbedobással és önzetlenül szeretett és mindenkivel törődött, aki a közelében volt.

Egy volt a millióból, egy a millióból

– mondta fájdalmasan a megtört feleség.