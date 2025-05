Összetört a gyásztól, két szót ismételgetett zokogva a focibalesetben elhunyt Máté édesanyja - fotó, videó

Sokkoló tragédia vetett véget egy mindössze 18 éves focista életének szerdán (május 28.). A tragédiáról akkor a Bors is beszámolt: a Cigánd Sportegyesület játékosa, K. Máté éppen a Felsőzsolca csapata ellen játszott kedden (május 27.), amikor súlyos sportbaleset érte a pályán a fiút. Elsődleges információk szerint Máté a kapussal ütközött össze, amitől olyan súlyosan megsérült, hogy először a pálya szélére vitték az eszméletlen játékost, majd azonnal kórházba szállították.

A focibaleset áldozatát hatalmas tömeg búcsúztatta Fotó: Vajda János/boon.hu

Így búcsúztatták a halálos focibaleset áldozatát

Mátét életveszélyes belső sérülésekkel vitték be a kórházba, ahol azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajta.

Bár az orvosok egy napon keresztül harcoltak az életéért, szerdán minden remény elveszett: Máté minden erőfeszítésük ellenére elhunyt.

A család, a barátok, a focicsapat és az ellenfél csapata is teljesen összetört a végzetes hírek hallatán.

- Ma délelőtt elhunyt ifjú játékosunk, K. Máté, akit Cigánd Város Önkormányzata és a Cigánd Sportegyesület saját halottjának tekint. Az eset felfoghatatlan! Osztozunk a család fájdalmában, emlékedet örökké őrizni fogjuk. Nyugodj békében, Máté! Soha nem feledünk! - írta a fiatal játkos gyászoló sportegyesülete. Az ellenfél csapata is mély gyászba borult, ők a csapatünnepséget is elhalasztották, emellett megható adománygyűjtésbe is fogtak Máté családjának. Nem csak ők: mellettük környékbeli focicsapatok tömege emlékezett meg és búcsúztatta a végzetes baleset áldozatát.

Mátétól szülőfaluja, Pátroha is szomorúan búcsúzott.

Máté pátrohai volt. Itt nőtt fel, itt járt iskolába, itt élte gyermekkorát és fiatal éveit. Egy olyan fiú volt, akire sokan emlékezünk a faluból - ha máshonnan nem is, a pályáról, az iskolából egy kézfogásból, egy mosolyból

- írták. Hozzátették, hogy Máté éppen most érettségizett, amit komolyan vett, ugyanis a játékos nem csak a pályán teljesített, hanem a tanulásban is jeleskedett.

Frissen érettségizett, jó tanuló, tisztességes fiatalember volt, akinek a jövője még előtte állt. Egy olyan élet ért véget, amely tele volt tervekkel, célokkal és reményekkel

- írták szomorúan, hozzátéve, hogy sosem feledik a fiatalt.