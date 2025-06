„Focizzál tovább az angyalok között” – fontos díj őrzi a sportbalesetben elhunyt Máté emlékét

Csapattársai a szörnyű baleset óta nem feledik azt a tragikus sorsú cigándi focistát, akit a sporttörténelmük legsokkolóbb meccsén vesztettek el, május 27-én. Ismeretes, Máté a Felsőzsolca ellen játszott csapatával, a Cigánd Sportegyesülettel, amikor a meccs 35. percében összeütközött a kapussal. Máté a sportbalesetben súlyosan megsérült, a pályáról azonnal kórházba vitték. Bár közel egy napon keresztül harcoltak az életéért, már nem lehetett megmenteni: másnap a kórházban elhunyt.

A tragikus sportbaleset áldozatáról megható módon emlékezett meg csapata Fotó: Cigánd Sportegyesület/Facebook

Díjat neveztek el a végzetes sportbaleset áldozatáról

Családja, barátai, diáktársai, tanárai, szülőfaluja és sportegyesülete azóta is mélyen gyászolja a tehetséges és közkedvelt fiatalt, akiről már többször is megemlékeztek, méghozzá szívszaggató módon: először csapata tartott Máté emlékére gyertyagyújtást a stadionnál, majd iskolájában emeltek neki emlékhelyet az aulában. Csapata a sportpályán is elköszönt a fiútól: szezonzáró meccsükön Máté számával ellátott fekete mezben vonultak fel a fiúk a pályára.

A díjat Mátéról nevezte el a csapat Fotó: Cigánd Sportegyesület/Facebook

Most ismét megható módon adóztak Máté emlékének: a csapat egy díjat nevezett el tragikus sorsú játékosáról.

A Kiss Máté-díjnak a "Felnőtt csapat kapujában 2025" nevet adták, és a legérdemesebb játékosnak adták át, miközben Máté meccsét játszották le a kivetítőn a stadion vendégeinek.

A díjat végül az a fiatal, Zénó kapta, aki nem csak, hogy közeli ismeretségben állt Mátéval, de azon a szörnyű meccsen is a pályán játszott. A díjat Máté szerette adta át Zénónak: a kupát az elhunyt focista nyolcas számú mezében, zokogva adta át a fiú egyik rokona, aki a mezre Máté fotóját nyomtatta.

Máté szerette zokogva adta át a kupát Zénónak Fotó: Cigánd Sportegyesület/Facebook

Az eseményt közel félezer ember követte végig állva a lelátókról, a pályáról és a pálya széléről. Többen könnyes szemmel hallgatták a megható visszaemlékezés pillanatait, az eseményről készült fotókhoz pedig Máté összetört nagymamája is hozzászólt.

Drága unokám, nagyon büszke vagyok rád, focizzál tovább az angyalok között. Nagyon hiányzol

- írta az egyik fotóhoz Máté gyászoló nagymamája.