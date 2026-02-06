Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Gyászba borult a sportvilág: Tragikusan fiatalon hunyt el Soltész Gréta

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 20:45
27 éves korában hunyt el a többszörös magyar bajnok sportoló. Már korábban daganatos betegséggel diagnosztizálták.
Amy Mans
A magyar sportvilág gyászba borult a magyar bajnok sportoló, Soltész Gréta halálhírére, amit a Magyar Atlétikai Szövetség osztott meg.

alt=Soltész Gréta 27 évesen hunyt el
Soltész Gréta 27 éves korában hunyt el /(Képünk illusztráció) Fotó: Freepik
Fotó: Freepik

 Soltész Gréta hatalmas űrt hagyott maga után

A fiatal lány néhány évvel ezelőtt szembesült a daganatos betegségével, de ennek ellenére kitartóan folytatta a tanulmányait és aktív maradt a sportvilágban - írja a Tények.

Elhunyt Soltész Gréta – rá emlékezünk

Búcsúzó sorokat írni mindig nehéz. Egy sportoló, egy tanítvány, egy szeretett ember elvesztése önmagában is fájdalmas, de egy mindössze 27 éves fiatal életének lezárultáról beszélni szinte elmondhatatlanul nehéz. Ilyenkor az ember keresi a szavakat – és közben tudja, hogy nincs olyan mondat, amely méltó lehetne. Talán csak az emlékek segíthetnek, amelyek megmutatják, milyen kivételes útja volt annak, akitől most búcsúzunk. Búcsúzunk, méghozzá volt edzője, Spák József megható soraival. Az egykori korosztályos válogatott, bajnok Soltész Gréta emlékét a magyar atlétatársadalom kegyelettel megőrzi

- olvasható a Magyar Atlétikai Szövetség Facebook bejegyzésében.

 

 

