Lebuktattuk a sztárpárt, furcsa kép terjed Lewis Hamiltonról és barátnőjéről

Az elmúlt napokban komoly hullámokat vert a közösségi médiában és a sportvilágban a hír, miszerint a Forma-1 hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton és a divatipar egyik legismertebb alakja, Kim Kardashian titokban egy párt alkot. A pletykákat eddig csupán lesifotók táplálták: a sztárpárost brit és olasz luxushotelekből látták együtt távozni, hivatalos közös felvétel azonban sokáig nem látott napvilágot. Most viszont egy mesterséges intelligencia által generált kép sokkolta a rajongókat.
Első pillantásra akár valódi közös szereplésnek is tűnhetne a felvétel, mintha együtt vettek volna részt egy Ferrari-fotózáson. Azonban a Bors észrevette, a kép nem valós: mesterséges intelligencia által készült, ráadásul Lewis Hamilton tavaly pontosan ezen a helyszínen pózolt a kameráknak – akkor még egyedül, egy gyönyörű piros Ferrarival. Az azonban tény, hogy egyre több időt töltenek együtt, a szurkolók pedig abban bíznak, hogy hamarosan megszületik az a felvétel is, amelyen már valóban együtt látható a világsztár páros.
Az eredeti felvétel, amelyen Lewis Hamilton egyedül pózol a fotózáson.
