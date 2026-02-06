Lebuktattuk a sztárpárt, furcsa kép terjed Lewis Hamiltonról és barátnőjéről

Az elmúlt napokban komoly hullámokat vert a közösségi médiában és a sportvilágban a hír, miszerint a Forma-1 hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton és a divatipar egyik legismertebb alakja, Kim Kardashian titokban egy párt alkot. A pletykákat eddig csupán lesifotók táplálták: a sztárpárost brit és olasz luxushotelekből látták együtt távozni, hivatalos közös felvétel azonban sokáig nem látott napvilágot. Most viszont egy mesterséges intelligencia által generált kép sokkolta a rajongókat.

Lewis Hamiltonról és Kardashianről kamu képek terjednek Fotó: Aurore Marechal

Lewis Hamilton és Kim Kardashian fülig szerelmesek

Első pillantásra akár valódi közös szereplésnek is tűnhetne a felvétel, mintha együtt vettek volna részt egy Ferrari-fotózáson. Azonban a Bors észrevette, a kép nem valós: mesterséges intelligencia által készült, ráadásul Lewis Hamilton tavaly pontosan ezen a helyszínen pózolt a kameráknak – akkor még egyedül, egy gyönyörű piros Ferrarival. Az azonban tény, hogy egyre több időt töltenek együtt, a szurkolók pedig abban bíznak, hogy hamarosan megszületik az a felvétel is, amelyen már valóban együtt látható a világsztár páros.

Let’s be real kim kardashian and lewis hamilton look better together than Kim and Kanye pic.twitter.com/meinqcfMvj — honest30bgfan (@honest30bgfan_) February 6, 2026

Az eredeti felvétel, amelyen Lewis Hamilton egyedül pózol a fotózáson.