„Méltatlan és felháborító" - Kiállnak a háborús propagandába kevert magyar sztár mellett

Olekszandra Olijnyikova volt nem hajlandó kezet fogni Bondár Anna magyar teniszezővel a kolozsvári női tenisztorna második fordulójában, mert a magyar játékos 2022-ben pályára lépett egy oroszországi bemutató tornán. Az ukrán teniszező indoklása sokkolta a sportvilágot - írja az Origo.

Bondár Anna teniszezőt támadás érte / Fotó: Horvath Tamas

Olijnyikova szerint Bondár szereplése „erkölcsi szempontból egyenértékű azzal, mintha 1941-ben a náci Németországban szerepelnének, és az auschwitzi és treblinkai haláltáborokban meggyilkolt zsidóktól elvett ékszerekkel fizetnének”.

Az ukrán játékos azt is kijelentette, hogy csak akkor lenne hajlandó kezet fogni Bondárral, ha a magyar teniszező nyilvánosan bocsánatot kérne az ukrán néptől, és egyértelműen elítélné Oroszországot és Vlagyimir Putyint.

Bondár Anna megvédte magát

Bondár Anna a Nemzeti Sportnak reagált a botrányra.

Készültem rá, hogy ez lesz. Nem egyszerű helyzet, de ő a döntését meghozta, nekem ezt el kellett fogadnom. Soha nem támogattam a háborút, azt szeretném, ha béke lenne a világban.

Gór-Nagy Miklós világbajnok magyar vízilabdázó szerint a sportpályán minden körülmények között a kölcsönös tiszteletet, a fair playt és a békét kell példaként mutatni:

"A sport mindig képes volt hidakat építeni akkor is, amikor a világot társadalmi vagy politikai feszültségek szabdalták. Egy sportolónak a versenyzés nem politikai állásfoglalás, hanem a sportolói lét lényege és kötelesség is. Rettenetes, ami az ukrán–orosz fronton zajlik, de éppen ezért a sportpályán minden körülmények között a kölcsönös tiszteletet, a fair playt és a békét kell példaként mutatni" - mondta a pólós.

Schmitt Gréta teniszező szintén kiállt Bondár Anna mellett:

„Méltatlan és felháborító, elfogadhatatlan. A sportban a tisztelet és sportszerűség minden versenyzővel szemben alapvető elv, függetlenül a háttértől vagy származástól. A pályán kívüli nézetek nem befolyásolhatják a tiszteletteljes hozzáállást. A sport közössége egységet és fair playt képvisel, ezért elfogadhatatlan bármilyen sértő vagy megkülönböztető viselkedés a versenyzők között.”