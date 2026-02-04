Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
„A barátomat egy törzs ölte meg – sosem felejtem el, ahogy csapdába ejtették”

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 06:15
A férfi látta a dzsungel minden arcát. Egy barátjával az Amazonas egyik törzse végzett.

Megrázó részleteket idézett fel egy amerikai természetvédő arról, hogyan veszítette el barátját egy halálos találkozás során egy elszigetelten élő amazóniai törzzsel. A történet szerint a dzsungel lakói hátborzongató módszerrel vették körbe áldozataikat – mindezt szinte észrevétlenül az Amazonas mélyén.

Az Amazonas tele van veszélyekkel
Fotó: Forrás: Shutterstock.com / Panga Media

Az Amazonasban élő törzs ragadta el a férfi barátját

Paul Rosolie, az Egyesült Államokból származó természetkutató és természetvédő több mint húsz éve él és dolgozik az Amazonas vidékén. A „Diary of a CEO” című podcastban Steven Bartlettnek mesélt arról az esetről, amikor egy közeli ismerőse élet-halál helyzetbe került egy bennszülött törzzsel.

Rosolie nemrég világszenzációt keltett azzal, hogy eddig sosem látott, nagyfelbontású felvételeket tett közzé egy elszigetelt törzsről Peru egy titkos részéről. Elmondása szerint korábban ezekről a közösségekről legfeljebb elmosódott, távoli mobiltelefonos képek léteztek.

A videón Rosolie és társai az Amazonas egyik folyópartján állnak. Ekkor fegyveres törzstagok bukkannak elő a növényzetből. A feszült helyzet lassan oldódik, amikor a bennszülöttek felismerik, hogy az érkezők nem jelentenek fenyegetést.

A beszélgetés során Steven Bartlett rákérdezett arra a helyi hiedelemre, miszerint ezek a törzsek képesek „beszélni” az állatok nyelvén. Rosolie megerősítette, hogy a bennszülöttek valóban utánozzák az állatok, például a csuklyásmajmok és a madarak hangjait – nem véletlenül.

Felidézett egy figyelmeztetést, amelyet barátja édesapjától hallott korábban:

Ha az erdőben vagy, és az állatok hangja valahogy nem stimmel, ha azt érzed, hogy valami nincs rendben, akkor már körbevettek. Ott vannak körülötted, íjjal és nyíllal, és figyelnek.

Rosolie szerint a törzsek füttyjelekkel kommunikálnak egymással, miközben lassan gyűrűbe zárják az áldozatot. Elég egy pillanat, és az ember arra eszmél, hogy már több fegyveres áll körülötte. 

A barátomat egy törzs ölte meg – sosem felejtem el, ahogy csapdába ejtették!

Egy barátja pontosan ilyen szorult helyzetbe került, amikor az apjával együtt egy patakban tartózkodott az erdő mélyén. A törzs tagjai állathangokkal kommunikáltak egymással, majd hirtelen tüzet nyitottak. Az apát gyomron lőtték, és belehalt a sérüléseibe. A fia el tudott menekülni, és később elmondta, mi történt. Másnap a helyi közösség visszatért a helyszínre, és megtalálták a férfi holttestét, aki elvérzett a dzsungelben, derül ki a Mirror cikkéből.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

