„A barátomat egy törzs ölte meg – sosem felejtem el, ahogy csapdába ejtették”

Megrázó részleteket idézett fel egy amerikai természetvédő arról, hogyan veszítette el barátját egy halálos találkozás során egy elszigetelten élő amazóniai törzzsel. A történet szerint a dzsungel lakói hátborzongató módszerrel vették körbe áldozataikat – mindezt szinte észrevétlenül az Amazonas mélyén.

Az Amazonas tele van veszélyekkel

Fotó: Forrás: Shutterstock.com / Panga Media

Az Amazonasban élő törzs ragadta el a férfi barátját

Paul Rosolie, az Egyesült Államokból származó természetkutató és természetvédő több mint húsz éve él és dolgozik az Amazonas vidékén. A „Diary of a CEO” című podcastban Steven Bartlettnek mesélt arról az esetről, amikor egy közeli ismerőse élet-halál helyzetbe került egy bennszülött törzzsel.

Rosolie nemrég világszenzációt keltett azzal, hogy eddig sosem látott, nagyfelbontású felvételeket tett közzé egy elszigetelt törzsről Peru egy titkos részéről. Elmondása szerint korábban ezekről a közösségekről legfeljebb elmosódott, távoli mobiltelefonos képek léteztek.

A videón Rosolie és társai az Amazonas egyik folyópartján állnak. Ekkor fegyveres törzstagok bukkannak elő a növényzetből. A feszült helyzet lassan oldódik, amikor a bennszülöttek felismerik, hogy az érkezők nem jelentenek fenyegetést.

A beszélgetés során Steven Bartlett rákérdezett arra a helyi hiedelemre, miszerint ezek a törzsek képesek „beszélni” az állatok nyelvén. Rosolie megerősítette, hogy a bennszülöttek valóban utánozzák az állatok, például a csuklyásmajmok és a madarak hangjait – nem véletlenül.

Felidézett egy figyelmeztetést, amelyet barátja édesapjától hallott korábban:

Ha az erdőben vagy, és az állatok hangja valahogy nem stimmel, ha azt érzed, hogy valami nincs rendben, akkor már körbevettek. Ott vannak körülötted, íjjal és nyíllal, és figyelnek.

Rosolie szerint a törzsek füttyjelekkel kommunikálnak egymással, miközben lassan gyűrűbe zárják az áldozatot. Elég egy pillanat, és az ember arra eszmél, hogy már több fegyveres áll körülötte.

A barátomat egy törzs ölte meg – sosem felejtem el, ahogy csapdába ejtették!

Egy barátja pontosan ilyen szorult helyzetbe került, amikor az apjával együtt egy patakban tartózkodott az erdő mélyén. A törzs tagjai állathangokkal kommunikáltak egymással, majd hirtelen tüzet nyitottak. Az apát gyomron lőtték, és belehalt a sérüléseibe. A fia el tudott menekülni, és később elmondta, mi történt. Másnap a helyi közösség visszatért a helyszínre, és megtalálták a férfi holttestét, aki elvérzett a dzsungelben, derül ki a Mirror cikkéből.