"A 15 éves fiunknak műtétre van szüksége, különben lassú, fájdalmas halál vár rá"

A 15 éves Harley Harris egyike a világon annak a mindössze 25 embernek, akinél spondylocarpotarsalis synostosist diagnosztizáltak. Egy olyan ritka betegséget, amely a csontokat és a gerincet érinti. Családja most kétségbeesetten küzd azért, hogy megmentsék az életét – közölte a Mirror.

Az életvidám Harley ritka betegségben szenved

Forrás: GoFundMe

Ritka betegség miatt költséges műtétre lenne szüksége a beteg kisfiúnak

Harley 2015-ben kapta meg a sokkoló diagnózist, aki akkor még kisgyerek volt. A genetikai eredetű betegség az egész test csontfejlődését érinti, és olyan állapotokhoz vezethet, mint a lordózis, a gerinc oldalirányú görbülete, valamint a kifózis.

Harley most sürgős műtétre szorul, amely az Egyesült Királyságban nem elérhető. A költségek fedezésére – összesen 2,5 millió font – GoFundMe-gyűjtést indítottak.

Az idő azonban vészesen fogy: egy gerincműtétet követően ugyanis tüdeje összeesett és jelenleg mindössze 25%-os a tüdőkapacitása. A beavatkozás nélkül édesanyja, Kelly elmondta, fia lassú és fájdalmas halállal nézne szembe.

Amikor 2015-ben először vizsgálták a fiút, a gerincferdülése 39 fokos volt, azonban ez fokozatosan rosszabb lett. 2017-ben a családot arról tájékoztatták, hogy elülső gerincfúziós műtétre lesz szüksége. Harley a következő évben átesett a beavatkozáson, ám a műtétet követően az állapota gyorsan romlani kezdett. 2020-ban Kelly észrevette, hogy fia légzése romlik. Így emlékezett vissza:

Leszállt a trambulinról a testvéreivel való ugrálás után, és nagyon kifulladt. Megkérdeztem, mi a baj, mire azt mondta: 'Nem tudom, anya, fáj a mellkasom'

2024 augusztusában a család megtudta, hogy Harley tüdőfunkciója 27%-ra csökkent – az 50% alatti értéket már súlyos károsodásnak minősítik.

A nyár folyamán Harley-nek BiPAP lélegeztetőgépre lett szüksége, amely alvás közben helyette lélegzik. Emellett oxigént is használnia kellett.

Egyik napról a másikra kellett megtanulnunk, hogyan váljunk szülőkből 'egészségügyi személyzetté', hogy segítsük a gyermekünket, ami különösen szívszorító, ha belegondolunk, milyen volt néhány évvel ezelőtt

– mondta.