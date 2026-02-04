Rejtélyes felhőket kaptak lencsevégre: ez lehet az UFO-k búvóhelye?

UFO-t láthattak a hegyek felett Dél-Koreában. A különleges jelenségről számos jelentés érkezett, amelynek hátterében egy meglepő magyarázat áll.
A múlt hétvégén a dél-koreai Gangwon tartomány Yeongbuk régiója felett egyedi alakú, UFO-ra, illetve az idegenek űrhajóira emlékeztető felhők jelentek meg, amelyek felkeltették a figyelmet.
A Yonhap hírügynökség jelentése szerint január 31-én délután lapos, sima, UFO-alakú felhők voltak láthatók a Yeongbuk régió, köztük Gangwon tartomány Sokcho városa és Yangyang megyéje felett. Az égbolt ekkor tiszta volt, alig voltak más felhők az égen.
Ezek a lencsefelhők általában stabil, tiszta időjárási körülmények között jelennek meg, főként hegyvidéki területek közelében. Kialakulásuk oka, hogy az erős légáramlás a hegyláncok fölé kényszerül emelkedni, majd a túloldalon lesüllyed. Ennek hatására a levegő állóhullámokat hoz létre. A hullámok emelkedő szakaszain a levegő lehűl, a vízpára kicsapódik, és felhők képződnek, míg a süllyedő részeken a felhők eloszlanak. Ezért a felhők csak meghatározott magasságokban és helyeken maradnak meg. A folyamat ismétlődése miatt a felhők látszólag egy helyben állnak, sima, éles szélű, lencse alakú formát vesznek fel, mintha késsel vágták volna őket.
Emiatt a lencsefelhők jellegzetessége, csészealjra vagy UFO-ra emlékeztetnek. Alakjuk még erős légáramlatok esetén sem változik jelentősen, és néha több rétegben is megjelenhetnek. Általában azonban nem maradnak fenn hosszú ideig, ami még rejtélyesebbé teszi őket.
A lencsefelhők azonban rejtélyes megjelenésük ellenére veszélyt jelenthetnek a légi közlekedés biztonságára: turbulenciát okozhatnak, ami veszélyeztetheti a repülőgépek működését.
1966-ban a japán Tokió Narita repülőtérről a hongkongi Kai Tak repülőtérre tartó BOAC 911-es járat hirtelen lezuhant a Fuji-hegy közelében, és a fedélzeten tartózkodó 124 utas és a személyzet életét vesztette. A vizsgálat megállapította, hogy a baleset előtt körülbelül 30 perccel lencsefelhőket figyeltek meg a műholdas képeken, és arra a következtetésre jutottak, hogy a repülőgép hegyi hullámok által okozott súlyos turbulenciába került, ami a balesethez vezetett - olvasható az Asian Business Daily cikkében.
