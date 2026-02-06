Magyarország felzárkózott – 1 millió forintos átlagbér a következő cél!

Heves vita robbant ki a magyar bérekről: miközben a hazai minimálbér már az Európai Unió középmezőnyébe tartozik, egy nemzetközi elemzés a sereghajtók közé sorolja Magyarországot. A téma kapcsán a TV2 Mokka című műsorának Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője volt a vendége, 2026. február 6-án, péntek reggel. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a vita egyik oka, hogy a nemzetközi összehasonlítások gyakran csak a minimálbért vizsgálják, miközben Magyarországon a garantált bérminimum is meghatározó.

2030-ra Magyarország eléri az 1 millió forintos átlagbért / Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Magyarország erősödik!

A Mokkában Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője elmondta:

Ha a minimálbért és a garantált bérminimumot együtt, súlyozva vizsgáljuk, akkor Magyarország több országot megelőzve a 13. helyen áll az Európai Unióban.

Palóc André, a tárca szóvivője hozzátette:

Nem állítjuk, hogy minden rendben van, de az adatok szerint jelentős előrelépés történt.

A minisztérium arra is felhívja a figyelmet, hogy 2010 óta a magyar minimálbér növekedése az egyik legnagyobb volt az unióban. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország a negyedik legnagyobb emelkedést produkálta, ami azt mutatja, hogy folyamatos a felzárkózás.

A bérek hatása a mindennapokban is mérhető. A legfrissebb adatok alapján decemberben 3,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, éves szinten pedig 2,9 százalékos bővülést mértek. A minisztérium ezt azzal magyarázza, hogy a bérek reálértéken – vagyis az inflációt meghaladó mértékben – emelkedtek, így a családok többet tudtak költeni.

A kormány arra számít, hogy a belső fogyasztás az idei év első felében a gazdasági növekedés egyik fő motorja lehet. Ebben szerepet játszik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint több családtámogatási intézkedés.

Az év elején hatályba lépett béremelések és az adókedvezmények azt jelentik, hogy az érintett csoportoknál több pénz marad, ami megjelenik a fogyasztásban is.

– hangsúlyozta Palóc András.

A kabinet hosszabb távú célokat is kitűzött:

Az 1000 eurós minimálbér és az egymillió forintos átlagbér elérését a következő évek egyik fontos mérföldkövének tekintik.

A szóvivő szerint ezek nem elrugaszkodott elképzelések, hanem olyan célok, amelyekért lépésről lépésre dolgoznak.