Magyarország felzárkózott – 1 millió forintos átlagbér a következő cél!

Magyarország
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 09:52
Tisza Pártforintgazdaságeuró
A hazai minimálbér már az Európai Unió középmezőnyébe tartozik. Mégis egy nemzetközi elemzés a sereghajtók közé sorolja Magyarországot. A kérdés sokakat foglalkoztat: vajon miért?

Heves vita robbant ki a magyar bérekről: miközben a hazai minimálbér már az Európai Unió középmezőnyébe tartozik, egy nemzetközi elemzés a sereghajtók közé sorolja Magyarországot. A téma kapcsán a TV2 Mokka című műsorának Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője volt a vendége, 2026. február 6-án, péntek reggel. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a vita egyik oka, hogy a nemzetközi összehasonlítások gyakran csak a minimálbért vizsgálják, miközben Magyarországon a garantált bérminimum is meghatározó.

Magyarország
2030-ra Magyarország eléri az 1 millió forintos átlagbért / Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

Magyarország erősödik!

A Mokkában Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője elmondta:

Ha a minimálbért és a garantált bérminimumot együtt, súlyozva vizsgáljuk, akkor Magyarország több országot megelőzve a 13. helyen áll az Európai Unióban.

Palóc André, a tárca szóvivője hozzátette:

Nem állítjuk, hogy minden rendben van, de az adatok szerint jelentős előrelépés történt.

A minisztérium arra is felhívja a figyelmet, hogy 2010 óta a magyar minimálbér növekedése az egyik legnagyobb volt az unióban. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország a negyedik legnagyobb emelkedést produkálta, ami azt mutatja, hogy folyamatos a felzárkózás.

A bérek hatása a mindennapokban is mérhető. A legfrissebb adatok alapján decemberben 3,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, éves szinten pedig 2,9 százalékos bővülést mértek. A minisztérium ezt azzal magyarázza, hogy a bérek reálértéken – vagyis az inflációt meghaladó mértékben – emelkedtek, így a családok többet tudtak költeni.

A kormány arra számít, hogy a belső fogyasztás az idei év első felében a gazdasági növekedés egyik fő motorja lehet. Ebben szerepet játszik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint több családtámogatási intézkedés.

Az év elején hatályba lépett béremelések és az adókedvezmények azt jelentik, hogy az érintett csoportoknál több pénz marad, ami megjelenik a fogyasztásban is.

– hangsúlyozta Palóc András.

A kabinet hosszabb távú célokat is kitűzött: 

Az 1000 eurós minimálbér és az egymillió forintos átlagbér elérését a következő évek egyik fontos mérföldkövének tekintik.

A szóvivő szerint ezek nem elrugaszkodott elképzelések, hanem olyan célok, amelyekért lépésről lépésre dolgoznak.

A bérekről szóló vita ugyanakkor politikai síkon is egyre élesebb. A kormány álláspontja szerint a nagyvállalatok erősebb adóztatásával lehet biztosítani a szükséges forrásokat, míg az ellenzék más gazdaságpolitikai megoldásokat sürget. A Tisza Párt és gazdasági erős emberei nem a multinacionális nagyvállalatok megadóztatásában, hanem 

a családi kedvezmények elvételében és a személyi jövedelemadó emelésében látják a jövőt. 

Ezen nincs mit csodálkozni:

  • A Tisza gazdasági emberei multinacionális cégek éléről érkeztek a pártba, így azokat képviselik, nem a magyar embereket
  • A Tisza ezért van: a brüsszeli elit a magyarság megsarcolására hozta létre a pártot

Egy biztos: a gazdasági erősödést, a magyar fizetéseket a jelenlegi kormány képes garantálni hosszú távon is.

Tekintsd meg a Tisza Párt adócsomagjáról szóló videónkat:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
