Magyarország felzárkózott – 1 millió forintos átlagbér a következő cél!

Heves vita robbant ki a magyar bérekről: miközben a hazai minimálbér már az Európai Unió középmezőnyébe tartozik, egy nemzetközi elemzés a sereghajtók közé sorolja Magyarországot. A téma kapcsán a TV2 Mokka című műsorának Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője volt a vendége, 2026. február 6-án, péntek reggel. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a vita egyik oka, hogy a nemzetközi összehasonlítások gyakran csak a minimálbért vizsgálják, miközben Magyarországon a garantált bérminimum is meghatározó.
A Mokkában Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője elmondta:
Ha a minimálbért és a garantált bérminimumot együtt, súlyozva vizsgáljuk, akkor Magyarország több országot megelőzve a 13. helyen áll az Európai Unióban.
Palóc André, a tárca szóvivője hozzátette:
Nem állítjuk, hogy minden rendben van, de az adatok szerint jelentős előrelépés történt.
A minisztérium arra is felhívja a figyelmet, hogy 2010 óta a magyar minimálbér növekedése az egyik legnagyobb volt az unióban. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország a negyedik legnagyobb emelkedést produkálta, ami azt mutatja, hogy folyamatos a felzárkózás.
A bérek hatása a mindennapokban is mérhető. A legfrissebb adatok alapján decemberben 3,5 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, éves szinten pedig 2,9 százalékos bővülést mértek. A minisztérium ezt azzal magyarázza, hogy a bérek reálértéken – vagyis az inflációt meghaladó mértékben – emelkedtek, így a családok többet tudtak költeni.
A kormány arra számít, hogy a belső fogyasztás az idei év első felében a gazdasági növekedés egyik fő motorja lehet. Ebben szerepet játszik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint több családtámogatási intézkedés.
Az év elején hatályba lépett béremelések és az adókedvezmények azt jelentik, hogy az érintett csoportoknál több pénz marad, ami megjelenik a fogyasztásban is.
– hangsúlyozta Palóc András.
A kabinet hosszabb távú célokat is kitűzött:
Az 1000 eurós minimálbér és az egymillió forintos átlagbér elérését a következő évek egyik fontos mérföldkövének tekintik.
A szóvivő szerint ezek nem elrugaszkodott elképzelések, hanem olyan célok, amelyekért lépésről lépésre dolgoznak.
A bérekről szóló vita ugyanakkor politikai síkon is egyre élesebb. A kormány álláspontja szerint a nagyvállalatok erősebb adóztatásával lehet biztosítani a szükséges forrásokat, míg az ellenzék más gazdaságpolitikai megoldásokat sürget. A Tisza Párt és gazdasági erős emberei nem a multinacionális nagyvállalatok megadóztatásában, hanem
a családi kedvezmények elvételében és a személyi jövedelemadó emelésében látják a jövőt.
Ezen nincs mit csodálkozni:
Egy biztos: a gazdasági erősödést, a magyar fizetéseket a jelenlegi kormány képes garantálni hosszú távon is.
