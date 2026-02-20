Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Pár órára hagyta egyedül anyukája a kórházban – rejtélyes módon életét vesztette a 22 éves lány

rejtély
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 08:02
rejtélyes halálesetkórház
Hányni kezdett, majd ismeretlen okból leállt a fiatal szíve. A lány halála minden vizsgálat ellenére még ma is rejtély.
Elyse Fostert rövid időre hagyták egyedül szülei a kórházban, mire visszaértek, a 22 éves lány rejtélyes módon életét vesztette. A dokumentumok szerint Foster természetes okok miatt halt meg, mikor egyedül volt szobájában.

Rejtély, hogy miért halt meg kórházban a 22 éves lány
Fotó: Andrei_R /  Shutterstock 

Családja biztos abban, hogy a dolgozók többet is tehettek volna a thymomában szenvedő lány életének megmentéséért.

Foster nemcsak a ritka rákfajtával, hanem egy autoimmun betegséggel, a myasthenia gravisszal is élt. A fiatal a Royal Stoke Egyetemi Kórházba került 2024. szeptember 20-án végzett műtétje után, amely során daganatát eltávolították, és ekkor vesztette életét.

A dokumentumok szerint október 7-én leállt a légzése, majd szívrohamot kapott. Bár ezt túlélte, vizsgálat során agyi sérülést állapítottak meg - családja 10 nappal később kapcsolta le a gépekről.

Máig rejtély a fiatal halála

Anyukája, Kristy Tittensor szerint halála napján 8:45-kor még minden rendben volt vele, és az édesanya csak egy rövid időre hagyta el. Nem sokkal távozása után a lány hányni kezdett, és a szíve leállt. A család úgy véli, hogy ha intubálva tartották volna, ahelyett, hogy etetni kezdik, talán még ma is élne.

Kirsty és Joy Tittensor, Elyse nagymamája, közös nyilatkozatukban így fogalmaztak: 

Egy nővér azt mondta, hogy reggel 9:30 körül Elyse kicsit hányt, majd visszaaludt. Családként úgy gondoljuk, hogy újra hányt, amitől fulladozni kezdett, és leállt a légzése. Magára hagyták, és úgy véljük, ez vezetett a szívleállásához.

A család nem értette, miért hagyták a lányt egyedül, miután két hét után először kapott szilárd ételt.

Dr. Evans, egy kardiotorakális aneszteziológus, aki Elyse-szel dolgozott, három másik orvos és egy ápolónő mind egyetértett abban, hogy a szívleállás oka ismeretlen. A valószínűségek mérlegelése után Emma Serrano halottkém arra a következtetésre jutott, hogy Elyse halála természetes okokból következett be - írja a Mirror.

 

