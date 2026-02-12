Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Szörnyen nehéz most” - a rákban elhunyt Erika 9 hónapos, vízfejű kisfiát hagyta félárván

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 08:00
családrák
Már nem látja felnőni a 9 hónapos, vízfejűséggel küzdő fiát. Erika 5 éve küzdött a rákkal.
KN
A szerző cikkei

Utolsó leheletéig küzdött az életben maradásért Vadászi Erika, hogy felnevelhesse a 9 hónapos, vízfejűséggel küzdő fiát, Ábrahámot. A rák azonban elragadta a szeretteitől. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszakarádon élő család teljesen összetört. 

rák
Erikát elragadta a rák a családjától Fotó: beküldött 

Erika öt évig küzdött a rákkal 

Erikánál öt éve mellrákot diagnosztizáltak, a kezelések ellenére az alattomos kór az egész testében áttéteket képzett; az orvosok kimondták, hogy hamarosan meg fog halni. A betegsége ellenére 9 hónappal ezelőtt életet adott legkisebb fiának, Ábrahámnak, aki több agyvérzésen esett át és vízfejűséggel diagnosztizálták. Erikában az utolsó pillanatig a szeretett gyermekei tartották az erőt. A 34 éves anyuka február 5-én, a kórházban hunyt el.

„Ez egy igaz szerelem volt számunkra. Csodálatos anyuka volt. Egy 9 hónapos kisfiút hagyott hátra” – kezdte a könnyeivel küszködve a Borsnak Erika párja, Horváth Zsolt, aki 3 éve ismerkedett meg Erikával. Az első látásra beleszeretett, nem érdekelte, hogy rákkal küzd.

Rendkívül jó asszony volt, mindenkinek tudott segíteni, mindenki számára mindig talált vigaszt. Ő volt a támasz mindenki számára. Mindenkinek ő adott erőt, annak ellenére, hogy tisztában voltunk vele, hogy mi fog történni. Jézus legjobb tanítványa volt.

Zsolt az utolsó pillanatig a szerelme, Erika mellett volt Fotó: beküldött

„Szörnyen nehéz most”

Az összetört apuka nem tudja hogyan tovább, szörnyen hiányzik neki a szerelme. A fiáért Ábrahámért próbál erős maradni. A beteg fiú folyamatos ápolásra szorul.

Szörnyen nehéz most, nem is tudom, hogy mit kezdhetnék nélküle

 – mondta összetörve Zsolt, aki hiszi, hogy Erika fentről vigyáz rájuk. 

IDE kattintva megtudhatod, hogyan segíthetsz a családnak!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu