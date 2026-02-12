„Szörnyen nehéz most” - a rákban elhunyt Erika 9 hónapos, vízfejű kisfiát hagyta félárván

Utolsó leheletéig küzdött az életben maradásért Vadászi Erika, hogy felnevelhesse a 9 hónapos, vízfejűséggel küzdő fiát, Ábrahámot. A rák azonban elragadta a szeretteitől. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszakarádon élő család teljesen összetört.

Erikát elragadta a rák a családjától Fotó: beküldött

Erika öt évig küzdött a rákkal

Erikánál öt éve mellrákot diagnosztizáltak, a kezelések ellenére az alattomos kór az egész testében áttéteket képzett; az orvosok kimondták, hogy hamarosan meg fog halni. A betegsége ellenére 9 hónappal ezelőtt életet adott legkisebb fiának, Ábrahámnak, aki több agyvérzésen esett át és vízfejűséggel diagnosztizálták. Erikában az utolsó pillanatig a szeretett gyermekei tartották az erőt. A 34 éves anyuka február 5-én, a kórházban hunyt el.

„Ez egy igaz szerelem volt számunkra. Csodálatos anyuka volt. Egy 9 hónapos kisfiút hagyott hátra” – kezdte a könnyeivel küszködve a Borsnak Erika párja, Horváth Zsolt, aki 3 éve ismerkedett meg Erikával. Az első látásra beleszeretett, nem érdekelte, hogy rákkal küzd.

Rendkívül jó asszony volt, mindenkinek tudott segíteni, mindenki számára mindig talált vigaszt. Ő volt a támasz mindenki számára. Mindenkinek ő adott erőt, annak ellenére, hogy tisztában voltunk vele, hogy mi fog történni. Jézus legjobb tanítványa volt.

Zsolt az utolsó pillanatig a szerelme, Erika mellett volt Fotó: beküldött

„Szörnyen nehéz most”

Az összetört apuka nem tudja hogyan tovább, szörnyen hiányzik neki a szerelme. A fiáért Ábrahámért próbál erős maradni. A beteg fiú folyamatos ápolásra szorul.

Szörnyen nehéz most, nem is tudom, hogy mit kezdhetnék nélküle

– mondta összetörve Zsolt, aki hiszi, hogy Erika fentről vigyáz rájuk.