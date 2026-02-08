Szokatlan dolgot vettek észre az orvosok szülés közben - már csak hónapjai vannak hátra az édesanyának

Egy gyermekápolónak lehet, hogy már csak hónapjai vannak hátra, miután az orvosok valami szokatlant vettek észre második gyermekének születése közben. A szörnyű prognózis fényében most rendkívül dühös az édesanya.

Szörnyű diagnózist kapott az édesanya gyermeke születése után. Fotó: GoFundMe

Az édesanya betegsége a vártnál sokkal agresszívabb lett

A 28 éves Alex Stewart-nál méhnyakrákot diagnosztizáltak három hónappal második gyermeke születése után. A rengeteg kezelés és vizsgálat ellenére az orvosok azt mondták neki, hogy a rák áttétes, így 6 hónap és 2 év közötti prognózist kapott.

Alex, az essexi Braintree-ből, éppen fiának, Teddy-nek adott életet, amikor a szülésznők egy szokatlan csomót találtak. A nyolchetes orvosi kontrollvizsgálat során kiderült, hogy a csomó még mindig ott van.

Két héten belül volt MRI-vizsgálatom, vérvételem, a csomó biopsziája és minden, az eredmények pedig kimutatták, hogy méhnyakrákom van. Szó szerint semmilyen tünetem nem volt egészen a biopszia után... és akkor közölték velem, hogy méhnyakrákom van.

- mondta az édesanya.

A diagnózis után egy hathetes intenzív kemoterápiás kezelésbe kezdett, valamint brachyterápiába, egy olyan sugárkezelésbe, amely a testen belülről hat. Néhány hónappal később azonban a betegsége rosszabbra fordult.

Karácsony napján nagyon puffadt hassal ébredtem. Azt hittem, hogy ünnepi ételek állnak mögötte, így csak rajta tartottam a szemem. Körülbelül négy nappal később csomók jelentek meg a nyakamban, ezért beszéltem az orvosaimmal a kórházban, majd szilveszterkor CT-vizsgálatra vittek be.

Január 2-án az Alexet megkérték, hogy sürgősen menjen be a kórházba, ahol elmondták neki, hogy a méhnyakrák átterjedt a hasáig, a nyirokcsomóira, egészen a nyakáig, és már gyógyíthatatlan.

A rák meglehetősen agresszív, és nem úgy reagált, ahogy az orvosok remélték.

Most hat hónapos kemoterápiás kúrát kezdtek el nála annak reményben, hogy lelassítják a betegség előrehaladását.

A család nehezen viseli a gyógyíthatatlan betegség diagnózisát, de mindez még párosul az újszülött gyermekkel járó nehézségekkel is. Alex nem tudta szoptatni újszülött fiát, és hihetetlenül fáradt volt napközben

Nyilvánvalóan nagyon fáradt voltam, illetve a kemoterápia és a sugárterápia miatt is nagyon beteg voltam, így még olyan apróságokat sem tudtam megcsinálni, mint hogy megetetem vagy pelenkázom. Rengeteget ölelkeztünk összebújva, de nagyon nehéz volt édesanyának érezni magam, mert mindezt elvették tőlem.

- magyarázta Alex.

Sokat ingadozik a hangulatom. Dühös vagyok, hogy ez történik velünk. Túl sok mindent kell feldolgozni.

Most az édesanya abban reménykedik, hogy a barátai, Jessie, Lucy, Becky és Meg által indított GoFundMe-gyűjtésnek köszönhetően tudja támogatni gyermekeit, és még rengeteg emléket szerezhet velük a hátralévő időben. Mindemellett történetével próbálja mások figyelmét is felhívni a szűrővizsgálatok fontosságára - írta a Mirror.