Elvesztették apjukat, egy évre rá rákkal diagnosztizálták anyjukat: "Ennek nem lett volna szabad idáig fajulnia"

Alig egy éve vesztette el párját és fiai apját, máris új, sokkoló diagnózis érte a kétgyermekes, fiatal anyát, Tasmin Rubint, akinél harmadik stádiumú méhnyakrákot állapítottak meg. A 32 éves anya 12 hónapig küzdött kismedencei fájdalmakkal, illetve más tünetekkel is. Épp ezért hónapokon át járt háziorvosokhoz és különböző tesztekre, mégsem mutatott ki egyik se semmit a végzetes kórmegállapításig.

Nem vették észre időben az anya rákos tüneteit. Fotó: GoFundMe

Rendkívül dühös vagyok amiatt, hogy a tüneteimet nem kapcsolták össze. Végig olyan panaszaim voltak, amelyeknek azonnali kórházi beutalást kellett volna eredményezniük. Most már rákos betegként kezelnek, de nem kellene megvárni, hogy valaki meghaljon, hogy elinduljanak a folyamatok

- közölte a 10 éves Ethan és a 9 éves Parker édesanyja.

Tasminnál Parker születése után negyedik stádiumú endometriózist diagnosztizáltak, amelynek következtében a húgyhólyagja, a bele és a méhe összenőtt. Méheltávolító műtétre várt, amikor tavaly februárban új, szokatlan tüneteket észlelt: rendellenes hüvelyi folyást, rendszertelen vérzést és állandó húgyúti fertőzéseket. Félt, hogy ez gondot jelenthet, így méhnyakrákszűrésre ment, amelynek eredménye HPV-fertőzést mutatott ki ugyan, de sejtjei normálisnak bizonyultak.

Megbíztam az eredményben, ezért nem kérdőjeleztem meg

- emlékezett vissza Tasmin, aki azonban sajnos ezek után is gyakran szenvedett húgyúti fertőzésektől, ami miatt 2025 szeptemberében vérvizsgálatra küldték, amely már magas gyulladásos értékeket mutatott. Hiába: az orvosok közölték, ne aggódjon, nem rákos beteg. Az anya azonban nem nyugodott ebbe bele, mivel tünetei továbbra is fennálltak. Válaszokat követelt, melyeket végül pont karácsony előtt kapott meg.

Ennek nem lett volna szabad idáig eljutnia, most pedig agresszív kezelésen kell átesnem. Ha időben észreveszik, talán egy méhnyakeltávolítással megoldható lett volna. Most viszont a kemoterápia súlyos következményeivel élek együtt. Nemrég egy kezelés után azt hittem, meg fogok halni. A torkom összeszorult, az arcom feldagadt és teljesen kipirosodott. Ez előfordulhat, mivel a kemoterápia mérgező anyagokat juttat a szervezetbe. Most váltottunk át sugárterápiára a reakciók miatt. Akárhogy is, minden erőmmel azon vagyok, hogy harcoljak és életben maradjak. Ami ebben a legborzalmasabb az az, hogy fiaim már így is rengeteget átéltek, erre igazán nem volt szükségük

- idézte az anyát a Mirror.