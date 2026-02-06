Gyomorforgató új trend: holttestekből származó zsírt fecskendeznek a nők fenekébe és melleikbe

Hihetetlen, mire nem képesek egyes nők, hogy tökéletesítsék a megjelenésüket. Attól sem riadnak vissza, hogy holttestekből származó zsírt fecskendezzenek a fenekükbe vagy a melleikbe. Egyre több kozmetikai sebészet rajongó használja a holttestekből származó zsírt mellplasztikákhoz és brazil fenékemeléshez (BBL).

Holttestekből származó zsírt fecskendeznek a fenekükbe vagy a mellükbe - Fotó: pexels

Holttestekből származó zsír a kozmetikai beavatkozások alapja?

A zsírt általában zsírleszívással távolítják el a páciensből, majd visszafecskendezik a szervezetbe, de a komor új trend az, hogy halott donoroktól veszik a zsírt. Ez a módszer viharos sebességgel terjed az Egyesült Államokban, különösen azoknál a nőknél, akiken nincs elég zsír, amit a saját testükből kiszívhatnának.

Dr. Melissa Doft, egy manhattani plasztikai sebész egy Instagram-bejegyzésben azt írta: „Sokan közülünk New Yorkban nagyon izgatottak emiatt, különösen azért, mert a pácienseink néha nagyon vékonyak, vagy talán már átestek zsírleszíváson.”

Az AlloClae nevű töltőanyagot steril, holttestekből kinyert zsírból készítik, és minimálisan invazív, szakképzett szakember adhatja be általános érzéstelenítés nélkül.

A befecskendezés előtt a donorzsírt megtisztítják, sterilizálják és tisztítják, hogy eltávolítsák a sejtes törmeléket, a DNS-t és más elemeket, amelyek negatív immunválaszt válthatnak ki abban a szervezetben, amelybe beültetik. A módszer támogatói szerint finomíthatja vagy átalakíthatja a kinézetet, bárhova beültethető, ahol nagyobb formákat szeretnének, és tovább tart, mint a szintetikus töltőanyag, mivel természetes zsírból és kollagénből áll, így a szervezet idővel nem bontja le, ahogyan a töltőanyagokat.

Tavaly már megjelent az amerikai piacon, de állítólag a plasztikai sebészeknek csak körülbelül 5%-a alkalmazza. A nők pedig több ezer dollárt fizetnek azért, hogy kitöltsék vele a csípőjüket, a megereszkedett feneküket és felpumpálják a melleiket.

Taylor Frankie Paul, a nagy sikerű Disney+ sorozat, a „Mormon feleségek titkos élete” sztárja is azon hírességek között van, akikről köztudott, hogy azonnal kipróbálta az új kezelést.