Ez lehet az évszázad bokszmeccse, Cristiano Ronaldo is ringbe szállhat

Malik Scott arra biztatja Wayne Rooney és Cristiano Ronaldo párosát, hogy egy bokszmérkőzésen rendezzék korábbi nézeteltéréseiket. A WBC nehézsúlyú világbajnoka, a korábbi olimpiai bronzérmes ökölvívó, Deontay Wilder korábbi edzője szerint egy ilyen összecsapás minden eddigi celebmeccset túlszárnyalna, akár a látványt, akár az érdeklődést tekintve.

Cristiano Ronaldo és Wayne Rooney öt évig voltak csapattársak a Manchester United színeiben Fotó: Alex Livesey

Az utóbbi években világszerte – köztük Magyarországon is – egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a hírességek között rendezett bokszmérkőzések. Egyre több ismert közszereplő vállalja a szereplést, és ez komoly közönségvonzó erővé vált. Scott úgy véli, Rooney és Ronaldo szerepvállalása példátlan figyelmet generálna a sportágban.

Bár Cristiano Ronaldo nem kötődik szorosan az ökölvíváshoz, korábbi manchesteri csapattársa, Rooney köztudottan nagy rajongója a sportnak. A portugál támadót már többször is látták boksz- és MMA-eseményeken, de ez nem jelenti azt, hogy komolyabb tapasztalattal rendelkezne a küzdősportok terén.

Ronaldo revansot vehet Rooney kijelentései miatt

A kettejük közötti összecsapás a korábbi nyilatkozatok fényében is figyelemre méltó lenne, hiszen Rooney többször is nyilvánosan Messi mellé állt a klasszikus Messi vs Ronaldo vitában, és nem volt hajlandó volt csapattársát előnyben részesíteni.

Rooney esetében nem kizárt, hogy valóban a ringbe lép a jövőben, mivel többször is beszélt arról, hogy szívesen kipróbálná magát ökölvívóként. Ronaldo részvétele viszont sokkal valószínűtlenebb, legalábbis belátható időn belül, hiszen jelenleg is aktív játékosként inkább a labdarúgó pályafutására koncentrál.