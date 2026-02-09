"Nem tudjuk, mennyi időnk van még" - tragikus bejelentést tett a divatinfluenszer

Újabb hírt adott nagybeteg férje állapotáról a népszerű divatinfluenszer, Lorna Luxe. A fiatal, házas szépség 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében azt közölte, nem tudni, mennyi ideje van még hátra rákos férjének, John Andrewsnak. Szerelmét még 2023-ban diagnosztizálták negyedik stádiumú mellékvese-daganattal, ami azonban továbbterjedt és az áttétek miatt a kezelés többé nem lehetséges.

Gyógyíthatatlan rákbeteg a divatinfluenszer férje. / Fotó: Unsplash

Gyógyíthatatlan rákbeteg az influenszer férje

Szeretném, ha tudnátok, mennyire hálásak vagyunk Johnnal a rengeteg kedves üzenetért. Nem tudtam mindenre válaszolni, de nap mint nap felolvasom neki a soraitokat, és tele vannak szeretettel. Pontosan erre van most szükségünk. Nem tudjuk, mennyi időnk van még, de szorosan kapaszkodunk egymásba

- írta Lorna, aki nemrég egy jótékonysági eseményt is le kellett mondjon, miután John állapota hirtelen rosszabbodott, mert vérmérgezést kapott.

John jelenleg rendkívül rossz állapotban van, és most nem jött el az ideje annak, hogy eltávolodjak mellőle. Ez hihetetlenül nehéz döntés volt, de tudom, hogy helyes. Nagyon sajnálom, ha bárkinek csalódást okoztunk

- írta pár napja, kiemelve, az eseményt pótolni fogják, és annak bevételét továbbra is egy rákkal és egy eplipesziás betegségekkel foglalkozó alapítvány kapja majd. De azt is elárulta, ezekben a nehéz időkben a közösségük ad erőt, írja a Mirror.