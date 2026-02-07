Lóháton érkezik a segítség Agárdi Szilvinek: „Bajban születik az igazi barát”

Agárdi Szilvi januárban állt a nyilvánosság elé, hogy a családját ért tragédiáról beszéljen: házukban tűz pusztított, a károk helyreállítása még nem történt meg. Bár Szilvi elsősorban nem segítséget szeretett volna kérni, mégis hatalmas összefogás alakult ki, sokan igyekeztek őket támogatni. Volt, aki tárgyakkal, anyagilag, fizikai segítség felajánlásával. Pintér Tibor pedig egyenesen lóháton sietett a támogatására.

Agárdi Szilvi Pintér Tibor oldalán lép majd színpadra, méghozzá lóháton (Fotó: Máté Krisztián)

Januárban Agárdi Szilvi tűzesetről számolt be

Családja házában tűz ütött ki, a renoválások még nem kezdődtek el

Az ország példátlan összefogást tanúsított, hogy támogassa őket

Pintér Tibor is akcióba lendült: jótékonysági gálát szervez

Szilvi számára a nehéz percekben a zene a gyógyír

Agárdi Szilvi tűzesete után Pintér Tibor akcióba lendült

„A tűzeset után nem sokkal Tibor hívott telefonon. Éppen nyaralt, amikor látta a velem kapcsolatos híreket, és rögtön elhatározta, hogy segítséget fog nyújtani” – idézte fel Agárdi Szilvi a Borsnak nyilatkozva.

Ezután gyakorlatilag kész tények elé állított. Megkérdezte, hogy február 22-én ráérek-e? Mert hogy gálát szeretne szervezni a családunknak, sztárvendégekkel a Nemzeti Lovas Színházban

– mosolygott az énekesnő, aki azt is elárulta, kik fognak biztosan színpadra lépni.

„Veréb Tamás, Opitz Barbara, Gergely Róbert is énekelni fog” – árulta el Szilvi, aki azt is elárulta, ő is színpadra lép-e.

Természetesen én is fogok énekelni. És mivel a Lovas Színházról van szó, lóháton leszek a színpadon!

– újságolta Szilvi, aki nem először beszél a lovaglás iránti szeretetéről.

Agárdi Szilvi lovaglásban is jó

Agárdi Szilvi a látássérültsége ellenére a lehető legteljesebb életet éli: többször posztolt már arról, hogy egyedül sminkel, bowlingozik, sőt még moziba is jár. A lovaglás is olyasmi, ami sok látó számára is nehézség, de nem Szilvinek!

„Az utóbbi időben nem volt lehetőségem lovagolni, de amikor úgy adódik, akkor elmegyek lovagolni. Van is most egy kis csikóm, amikor időm engedi, elmegyek hozzá is” – mesélte az énekesnő.

Pintér Tibor akciója kapcsán még elmondta: