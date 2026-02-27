"Mire észrevették, hogy rákos vagyok, a testem úgy világott, mint egy karácsonyfa"

Tamara Mulley eleinte puffadása, csípőfájdalma miatt kereste fel orvosát, aki úgy vélte, tüneteit valami olyasféle betegség okozhatja, mint az endometriózis. Nőgyógyászatra küldték. Az államilag támogatott, kórházi időpontot azonban csak tíz hónappal későbbre kaptak meg, ami miatt időközben elkezdett fogyni is és csúnyán köhögni, továbbá állandóan fáradt volt. Tamara pedig ezt követően sokkoló diagnózissal szembesült: gyógyíthatatlan beteg, negyedik stádiumú epeúti rákkal, kolangiokarcinómával küzd.

Későn érkezett a diagnózis: gyógyíthatatlan rákos beteggé vált. Fotó: Unsplash

Tamara tüneteivel először 2023 februárjában volt orvosnál, választ azonban csak 2024 januárjában kapott, amikor is közölték vele, két éve lehet még hátra. És most, hogy ezt a prognózist túlélte, eltökélte, megosztja történetét, hátha azzal tud segíteni másoknak.

Többször voltam orvosnál a csípőfájdalmammal. Voltam fizioterápián, elküldtek nőgyógyászhoz, ahol azonban tíz hónappal később volt csak időpont. Októberre olyan súlyos volt a fájdalmam, hogy a sürgősségire kellett mennem fájdalomcsillapításért. Decemberre a tüneteim már teljesen ledöntöttek a lábamról, élni sem tudtam az életem, nagyon fáradt voltam. Tudtam, ez nem normális

- emlékezett vissza Tamara, aki ezt követően légszomjat érzett, ami miatt ismét a sürgősségin kötött, ki, ahol végül CT-t csináltak rajta. A képalkotó pedig már kimutatta: nagy baj van.

A rák ekkorra már átterjedt a csípőmre, a gerincemre, a kulcscsontomra, több daganat volt a tüdőmben, és egy elég nagy daganat a májamban, valamint más helyeken is. Amikor megláttam a felvételeket, azok úgy világítottak, mint egy karácsonyfa. A rák gyakorlatilag mindenhol ott volt

- közölte a most 29 éves fiatal, aki ugyan diagnózisát követően átesett 15 kemoterápiás kezelésen, azok hatástalanok voltak számára, írja az UNILAD.