„Meghaltál már?” – ezért tarol világszerte a morbid alkalmazás

Egy különösen nyomasztó hangzású mobilalkalmazás hódít most Kínában – és már a világ más részein is –, amelynek neve egyáltalán nem kertel: Are You Dead?, azaz magyarul nagyjából annyi, hogy „Meghaltál már?”. Az app azonban nem provokálni akar, hanem csak biztonságot ígér azoknak, akik egyedül élnek.

Morbid: "meghaltál már?" nevű applikáció tarolta le Kínát! Fotó: Cheng Xin / Getty Images

Egy gomb, ami az "életedet jelenti"

Az alkalmazás működése meglepően egyszerű. A felhasználónak naponta egyszer meg kell nyomnia egy zöld gombot, amivel azt jelzi: életben van. Ha ezt két egymást követő napon nem teszi meg, az app automatikusan vészjelzést küld egy előre megadott kontaktszemélynek. Az alkalmazás pedig nem viccel, már milliók töltötték le!

Morbid neve ellenére az alkalmazás pillanatok alatt Kína egyik legnépszerűbb fizetős appja lett az App Store-ban. De az Egyesült Államokban és Szingapúrban is az élmezőnyben szerepel, főként az ott élő kínai közösségek jóvoltából.

A program eredetileg ingyenes volt, nemrég azonban fizetőssé vált: jelenleg 8 kínai jüanba, vagyis nagyjából egy üdítő árába kerül. A nemzetközi verzió pedig már Demumu néven fut – valószínűleg nem véletlenül, de erre kitérünk még máskor.

Miért van erre ekkora igény?

A háttérben egy nagyon is valós társadalmi probléma áll. A Global Times által idézett kutatások szerint Kínában rohamosan nő az egyszemélyes háztartások száma, és 2030-ra akár 200 millióan is élhetnek majd egyedül az országban.

Az alkalmazás célcsoportja így főként az:

egyedül élő irodai dolgozók,

családjuktól távol tanuló diákok,

valamint azok, akik tudatosan választják a magányos életformát.

Egy felhasználó így reagált az alkalmazásra a kínai közösségi médiában:

Fennáll a veszélye, hogy az egyedül élők észrevétlenül halnak meg, és nincs senki, aki segítséget hívjon.

Az Egyesült Államokban és Magyarországon Demumu néven fut az alkalmazás.

Túl morbid, vagy épp őszinte a névválasztás?

Bár sokan hasznosnak tartják az appot, a neve komoly vitákat váltott ki. Kritikusai szerint maga a „Meghaltál?” kérdés is túl baljós, és feleslegesen emlékeztet minket a halálra. Voltak, akik barátságosabb alternatívákat javasoltak, például: „Jól vagy?” vagy „Hogy érzed magad?” Ennek hála nem véletlen, hogy a nemzetközi piacon az alkalmazás már a sokkal semlegesebb Demumu néven érhető el.